Après avoir laissé batailler RED et B&You, c'est au tour d'Orange de se relancer dans la valse des promotions. L'opérateur propose son forfait 50 Go à 9,99 euros pendant un an.

Le bon plan

RED et B&you se sont tirés dans les pattes sur des forfaits 5 et 40 Go, Sosh les prend désormais de haut avec une promotion sur son forfait 50 Go. Traditionnellement à 24,99 euros par mois, il est affiché à 9,99 euros mensuels pendant un an. C’est tout de même une économie de 180 euros la première année.

Il s’agit du forfait le mieux doté chez Sosh et il donne accès aux appels, SMS, MMS illimités ainsi qu’à 50 Go de données 4G en France Métropolitaine. Jusque là, c’est assez classique. Sosh se distingue de ses concurrents sur les usages à l’étranger : l’abonnement fonctionne exactement de la même façon en Europe et dans les DOM (dont Mayotte) qu’en France, là où RED et B&You réduisent généralement sensiblement l’enveloppe de données. L’Europe s’entend d’ailleurs ici au sens large avec la Suisse et Andorre.

Point de hors-forfait possible avec cette offre. Les 50 Go sont soumis à un fair-use, le débit sera réduit si vous arrivez au bout de l’enveloppe, que cela soit en France ou en Europe. Dernier point différenciant, l’offre inclut les appels illimités vers les fixes aux USA et au Canada. Pratique si vous avez de la famille ou des amis sur place.

En souscrivant à l’offre, vous avez la possibilité de conserver votre numéro de téléphone mobile. Il suffit d’appeler le serveur vocal au 3179 pour obtenir le numéro RIO de votre ligne. De plus, il faut prendre en compte les 5 euros supplémentaires à la première facture pour obtenir la carte SIM triple découpe.

Pourquoi recommande-t-on ce forfait ?

50 Go à pas cher pendant un an

Un forfait sans engagement

Le même forfait en France, ou à l’étranger

Le forfait mobile sans engagement Sosh 50 Go est aujourd’hui disponible à 9,99 euros par mois pendant un an, puis à 24,99 euros par mois. L’offre prend fin le 27 août 2019 à 9h, elle est réservée aux nouveaux abonnés.