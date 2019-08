Amazon lance aujourd'hui une opération une « une manette achetée, un jeu offert » parmi 10 titres « PlayStation Hits ». Si deviez remplacer votre vieille manette de première génération, c'est l'occasion.

Amazon propose ce lundi et jusqu’au 8 septembre une offre « une manette (PS4, ndr) achetée = 1 jeu HITS offert ». L’intitulé a le mérite d’être clair : si vous achetez une manette chez le e-commerçant, il vous offre un jeu labellisé « PlayStation Hits ». Autrement dit, l’ensemble ne vous coûtera que 49 euros, sauf si vous voulez absolument une couleur plus chère.

Pour profiter de l’offre, il faudra ajouter la manette et le jeu de votre choix au panier puis renseigner le code promo DS4MPD dans le champ « chèque-cadeau » pour que le prix du panier soit réduit à celui de la manette. Cela ne s’applique qu’à 10 jeux vendus et expédiés par Amazon :

Horizon Zero Dawn

The Last of Us Remastered

Uncharted 4

Uncharted Collection

Ratchet and Clank

Little Big Planet 3

Infamous : Second Son

Driveclub

Nioh

God of War 3 Remastered

On vous recommande d’opter pour Horizon Zero Dawn, Uncharted 4 ou The Last of Us Remastered si vous n’y avez pas joué sur PS3 à l’époque. Libre à vous de choisir autre chose.

Pourquoi aime-t-on cette offre ?

Un jeu gratos…

… avec la manette que vous deviez de toute façon acheter.

