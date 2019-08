OnePlus a dévoilé le nom de son téléviseur à venir et il n'étonnera personne.

En septembre 2018, OnePlus entérinait son ambition de se lancer sur le marché des téléviseurs connectés, où règnent en maître des marques déjà bien établies (exemples : Samsung et LG). Un peu moins d’un an plus tard, l’entreprise chinoise, connue pour ses téléphones au rapport qualité/prix incontestable, précise un peu plus ses plans en dévoilant le nom du produit. Ce sera donc tout simplement OnePlus TV.

La firme a partagé le nom de son téléviseur ainsi que le logo à l’occasion d’un sujet publié sur les forums officiels ce mercredi 14 août 2019. « Il n’y a pas d’autre nom qui puisse mieux représenter nos valeurs, notre vision et notre fierté », explique OnePlus, qui avait reçu plusieurs suggestions de sa communauté via un concours.

OnePlus TV, tout simplement

Du côté du logo, là encore, OnePlus est resté fidèle à sa philosophie avec un design très, très simpliste. La firme a opté pour « la symétrie » et « l’unité » au moment de faire son choix. Les artistes se sont arrangés pour que l’écart entre le ‘+’ et la lettre ‘T’ soit deux fois plus important que l’épaisseur de chaque élément, elle-même deux fois plus importante que le gap entre les lettres ‘T’ et ‘V’.

On ne sait en revanche rien sur les caractéristiques techniques du téléviseur (LCD ? OLED ? Les deux ?), amené à évoluer avec le temps (grâce à des mises à jour). À l’instar des téléphones de la marque, elle devrait embarquer l’écosystème Android TV, l’un des meilleurs du marché. Selon plusieurs bruits de couloir, elle serait lancée au mois de septembre en différentes tailles.

