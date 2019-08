Vous regrettez le AirPower ? Apple vend désormais un équivalent un peu cheap dans sa boutique.

Le regretté AirPower, projet techniquement trop ambitieux, est l’un des rares échecs hardware d’Apple. Échec au sens fort : tel qu’il a été présenté le produit ne peut pas sortir et Apple l’a tout simplement annulé. Il proposait de recharger un iPhone, une Apple Watch et des AirPods sur un seul plateau à induction. Tout le challenge était de pouvoir mettre les objets où bon vous semble — et cela impliquait beaucoup trop de bobines de chargement pour un si petit objet. Celles et ceux qui souhaitent tout de même avoir une sorte d’équivalent peuvent se consoler avec le chargeur à induction « 3 en 1 » de Mophie.

Vendu sur la boutique officielle Apple comme une sorte de lot de consolation, l’objet créé par l’accessoiriste n’est pas aussi perfectionné qu’aurait pu l’être le AirPower. Il s’agit en réalité d’un plateau de recharge assez classique, avec une zone pour l’iPhone, une zone creuse pour le boîtier des AirPods et une sorte de socle pour l’Apple Watch. Recouvert d’une texture noire brillante qui lui donne un côté un peu cheap, l’objet jure avec les produits Apple qu’il est censé charger, tous dans des teintes claires. Sans même parler du gros logo Mophie apparent.

Malgré tout, c’est l’objet le plus proche d’un AirPower que vous pourrez trouver. Quand nous avons écrit un guide d’achat d’alternatives à l’objet d’Apple, nous avons remarqué à quel point le marché était vide, autant du côté des objets au design léché que du côté des objets capables de faire une recharge multiple. Comptez 149 € pour ce produit quasi officiel.