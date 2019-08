Google a officialisé Chrome 76 ce 30 juillet 2019, et les sites d'information payants risquent de prendre un coup au niveau de leurs revenus.

Il s’agit d’une victoire pour les utilisateurs, mais une grosse épine dans le pied pour les sites d’information payants. Chrome 76 vient d’être mis en place ce 30 juillet 2019 : cette nouvelle version du navigateur de Google apporte plusieurs changements importants comme un mode sombre, mais aussi la possibilité de rendre le mode « navigation cachée » vraiment incognito.

Numerama a pu tester cette nouvelle version de Chrome le 31 juillet 2019 dans l’après-midi ; pour vérifier si vous avez la dernière version, vous pouvez vous rendre dans les préférences nommées « à propos de Chrome », où le numéro de la dernière version est précisé.

Pourquoi Chrome 76 risque-t-il d’être détesté d’une partie des sites d’information ? La réponse se trouve du côté des paywalls, ces sortes de « murs » numériques que mettent en place bon nombre de sites d’info et qui s’affichent lorsque vous avez lu un certain nombre d’articles par mois pour vous empêcher d’aller plus loin sans payer. En France, des médias comme la Croix, Libération, le Parisien ou les Échos le font : après quelques articles, un mur payant s’affiche et vous invite à vous abonner au média pour pouvoir lire plus de contenus.

Le fonctionnement d’un paywall varie en fonction des entreprises : il s’agit, très généralement, d’un blocage au niveau local. Ils récupèrent des informations sur votre navigation, notamment vos cookies, pour vous identifier. Or passer en mode « navigation privée » permettait généralement de brouiller ce compteur : ce mode permet donc de contourner la limite « des 5 articles consultés ».

Mais cette pratique avait été identifiée et contrée par certains sites d’information, notamment américains, depuis quelques mois. Sur le New York Times par exemple, il était impossible de contourner le paywall en passant en mode incognito, car le site était capable de le repérer. Google Chrome 76 empêche désormais cette détection : cette version du navigateur web arrête de transmettre cette information avec la modification de l’API FileSystem. Rendant donc « incognito »… le mode incognito.

Cela signifie qu’à cause de cette dernière version du navigateur, la presse en ligne va devoir trouver une nouvelle manière de contrer les manières de contournement des paywalls — la presse française n’en était pas vraiment encore là…

Comme nous l’avons constaté avec Chrome 76, les articles du New York Times sont désormais à nouveau accessibles en navigation cachée.

Le mode « navigation privée » est facile à activer sur Google Chrome : vous pouvez soit sélectionner les trois points du menu en haut à droite et cliquer sur « nouvelle fenêtre de navigation privée », soit utiliser les raccourcis clavier (commande+Shift+N).

Chrome Incognito mode has been detectable for years, due to the FileSystem API implementation. As of Chrome 76, this is fixed.

Apologies to the "detect private mode" scripts out there. 💐 pic.twitter.com/3LWFXQyy7w

— Paul Irish (@paul_irish) June 11, 2019