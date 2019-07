Après quelques semaines d'absence, RED propose à nouveau l'un de ses meilleurs forfaits : 40 Go de data pour seulement 10 euros, toujours sans engagement, toujours à vie.

Le bon plan

Nouvelle semaine, nouvelle mise à jour des offres de RED by SFR. Cette semaine marque le grand retour du forfait 40 Go à 10 euros. Cantonné ces dernières semaines à 30 Go, il a donc droit à 10 Go en bonus.

Dans le détail, et sans surprise, vous avez droit aux appels/SMS/MMS illimités en France Métropolitaine et dans les DOM (sauf Mayotte) en plus de 40 Go de données en 4G. On retrouve les limites habituelles : un appel ne peut durer plus de 3h, et pas plus de 200 destinataires de SMS différents par mois.

En Europe, RED offre en plus des 40 Go de data en France une enveloppe de 4 Go spécifiquement dédiées à la navigation dans l’Union européenne et les DOM. L’UE s’entend au sens strict, puisque cela n’inclut pas Andorre et la Suisse.

Une fois les 4 Go utilisés vous êtes facturés au tarif européen légal pour le roaming : 0,0054 euros le Mo. Si vous allez au-delà des 40 Go en France, c’est 2 euros l’enveloppe de 100 Mo supplémentaires, dans la limite de 4 recharges. Au delà c’est tout simplement bloqué.

On rappelle enfin que RED ne propose pas le double appel dans ce forfait. C’est une option à 2 euros par mois, et ce n’est pas très beau joueur de leur part. La carte SIM est facturée 10 euros au moment de la commande.

Pourquoi recommande-t-on ce forfait ?

40 Go pour seulement 10 euros, sans engagement

Un prix qui s’applique à vie

4 Go bonus dans l’Union Européenne

Le forfait RED 40 Go à 10 euros est disponible jusqu’au 23 juillet. L’offre est réservée aux nouveaux clients.

N’oubliez pas d’appeler le 3179 pour obtenir le code RIO de votre ligne mobile, qui vous permettra de conserver gratuitement votre numéro de téléphone actuel.