L'intelligence artificielle de Google DeepMind a déjà écrasé plusieurs joueurs professionnels sur StarCraft II. Elle va maintenant intégrer le jeu à plus long terme, puisqu'une nouvelle option dans le menu 1v1 permettra aux Européens de l'affronter.

AlphaGo, l’intelligence artificielle développée par Google DeepMind, avait fait trembler les professionnels du jeu de Go en écrasant plusieurs champions. Une nouvelle version a récemment vu le jour : baptisée AlphaStar, elle est destinée à StarCraft II, jeu multijoueur en ligne disponible sur PC et Mac. Et c’est vous que cette IA va prochainement affronter.

Loin de n’être qu’un prototype, AlphaStar a déjà fait ses preuves. En janvier 2019, Blizzard et DeepMind ont organisé un livestream où l’on voit l’IA affronter des joueurs au plus haut niveau.

Un 1v1 avec une IA

En 2017, Blizzard avait ouvert le code son jeu aux ingénieurs en intelligence artificielle de DeepMind. Il faut dire que la plateforme est intéressante pour de telles recherches, car StarCraft II est complexe, les chemins stratégiques sont nombreux. Il faut beaucoup de temps pour en devenir expert.

Mais AlphaStar n’est pas logée à la même enseigne que les autres joueurs. Elle apprend très vite à partir d’une technologie de deep learning. En une semaine d’entraînement, elle a accumulé un savoir équivalent à 200 années de jeu.

Si cette force de frappe ne vous fait pas peur, sachez que vous pourrez bientôt affronter AlphaStar. Pour ce faire, il faut jouer via Battle.net en Europe et activer l’option « DeepMind opt-in » dans le menu des affrontements 1v1. Et ce ne sera valable que pour les personnages de Terran, Zerg ou Protoss.

L’idée est de continuer à éduquer AlphaStar en la confrontant aux fonctionnements du commun des mortels — des joueurs qui ne sont pas professionnels. Quand un nombre suffisant de matchs aura eu lieu, l’équipe de DeepMind va « utiliser les résultats pour approfondir leurs recherches actuelles en intelligence artificielle ». Les résultats seront ensuite publiés sous la forme d’un article scientifique. À noter que les joueurs ne sauront pas qu’ils sont en train d’affronter une IA.

En attendant, si vous voulez avoir un petit aperçu de ce que les matchs pourraient donner, vous pouvez toujours regarder le livestream organisé par Blizzard et DeepMind. N’hésitez pas également à aller voir notre article sur comment AlphaStar a été entraînée en prévision de cet événement.