Les SSD ont plein d'avantages mais pour les grosses quantités de stockage, les disques durs classiques restent encore sensiblement meilleur marché. C'est le cas de ce disque WD de 4 To affiché à moins de 100 euros sur Amazon.

Le bon plan

Un SSD de 4 To coûte encore excessivement chers. Le rapport quantité/prix est largement à l’avantage des disques à plateaux au delà de 1 To, comme avec ce disque dur externe Western Digital (WD) de 4 To qui ne vous coûtera que 99 euros sur Amazon, uniquement en orange.

Pas besoin d’épiloguer longtemps, presque tout est dans le nom du produit : « WD My Passport 4 To USB 3.0 Orange ». Vous avez de quoi sauvegarder toute votre vie numérique avec 4 To et les transferts de données se feront via USB 3.0, cela ira plus vite.

Bon, pas aussi vite que les 5 Gb/s que la technologie peut théoriquement supporter, puisque le disque tourne à 5 400 tours par minute. En pratique, cela veut dire que ses vitesses de lecture ou écriture seront d’environ 100 Mo/s. C’est déjà pas mal, pour un disque qui servira surtout à stocker des données.

Ceci étant dit, il pourra également trouver sa place à côté de votre PS4 dont le disque à tendance à vite être saturé. Même si vous avez un disque 1 To, quand les données de jeux pèsent entre 50 et 100 Go, l’espace libre fond comme neige sous canicule.

Le disque a par ailleurs le mérite d’être alimenté simplement via son port USB et il est livré avec le logiciel WD Backup. Cela permettra de programmer des sauvegardes automatiques de vos données si vous ne passez pas directement via Windows / Time Machine. Faites-le, c’est important. Vraiment. Sauvegardez vos données. C’est important, faites-le.

Pourquoi recommande-t-on ce disque ?

4 To pour moins de 100 euros ;

Convient pour des sauvegardes, ou à côté d’une PS4 ;

Orange comme Numerama.

Vous pouvez retrouver le disque dur externe WD My Passport 4 To à 98 euros sur Amazon.