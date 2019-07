Un petit tour et puis s'en va... et puis revient. Bouygues relance son très polyvalent forfait 40 Go à 9,99 euros.

Le bon plan

Bouygues a rafraîchi sa gamme de forfaits B&You il y a quelques jours avec le retour du forfait 40 Go pour 9,99 euros porté disparu pendant plusieurs semaines et remplacé par une offre avec « seulement » 30 Go. Il sera disponible jusqu’au 22 juillet. Le reste de la gamme ne change pas avec les offres 5, 60 et 80 Go.

Pour moins de 10 euros vous avez droit aux appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et vers les DOM (sauf les MMS). C’est désormais un grand classique. Comme son nom l’indique, vous profitez également de 40 de Go de data en 4G, dont 4 utilisable en Europe (hors Suisse, mais avec Andorre) et dans les DOM.

Une fois l’enveloppe de données consommée, Bouygues facture 0,01 euro le Mo en France par pallier de 10 euros. En clair, vous avez une recharge de 1 Go. En Europe, c’est 0,0054 euros le Mo sans système de pallier. Comme d’habitude avec B&you, les forfaits sont sans engagement, et la carte SIM triple découpe est facturée 10 euros.

Si vous êtes un gros consommateur de données, vous pouvez opter pour les offres 60 Go (dont 6 en Europe) pour 14,99 euros ou même 80 Go (dont 8 en Europe) à 16,99 euros. Le forfait 40 Go reste toutefois l’offre la mieux positionnée selon nous.

Pourquoi recommande-t-on ces forfaits ?

Un excellent rapport qualité/prix ;

Un prix qui n’augmente pas au bout d’un an ;

Généreux en 4G.

Aujourd’hui et jusqu’au 22 juillet, vous pouvez retrouver les séries spéciales de Bouygues à partir de 9,99 euros par mois.

N’oubliez pas d’appeler le 3179 pour obtenir le code RIO de votre ligne mobile, qui vous permettra de conserver gratuitement votre numéro de téléphone actuel.

Si vous avez envie de jeter un coup d’œil aux autres offres disponibles en ce moment, vous pouvez trouver le meilleur forfait mobile sans engagement pour vos besoins avec le comparateur de FrAndroid.