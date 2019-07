Firefox 68 est maintenant disponible : quels changements faut-il retenir de cette mise à jour du navigateur web de Mozilla ?

Mozilla compte bien proposer des services payant dans Firefox, mais la fondation n’oublie pas de mettre à jour gratuitement son navigateur web. 7 semaines après la mouture précédente, la version 68 du logiciel a été publiée ce mardi 9 juillet. Voici les principales nouveautés et modifications à retenir.

Pour retrouver les notes complètes (en anglais) de la mise à jour vers Firefox 68, rendez-vous à cette adresse.

Une meilleure gestion des extensions

Avec Firefox 68, la fondation Mozilla met l’accent sur les extensions de son navigateur. La page qui leur est dédiée a donc été modifiée pour rendre leur gestion plus simple et claire. Les logiciels activés sont maintenant séparés des autres et il suffit d’un clic pour obtenir toutes les informations à leur propos. Ce dernier point rend leur utilisation beaucoup plus transparente : on peut facilement voir comment les extensions modifient le comportement du navigateur et quelles données sont récoltées. On note également l’apparition d’une option qui permet enfin de signaler les extensions en cas de problème.

Mozilla a également ajouté une liste d’extensions recommandées. La plupart des propositions sont connues, comme To Google Translate ou Feedbro, mais elles représentent un bon point de départ pour qui n’est pas familier avec ce genre de logiciels.

Plus de customisation pour les professionnels

La sortie de Firefox 68 ne concerne pas que la version destinée aux utilisateurs classiques, mais aussi celle dédiée aux professionnels. Dans les entreprises, le navigateur web de Mozilla peut être modifié afin d’être plus adapté aux besoins des employés. La fondation a décidé d’aller plus loin avec l’ajout de nouvelles options de customisation.

La version 68 de Firefox permettra notamment de mettre en place un « menu de support » dans le navigateur pour que les membres de l’entreprise puissent facilement contacter leurs équipes en cas de problème. Le menu principal est également beaucoup plus flexible et pourra être modifié en fonction des besoins de la société, par exemple en changeant les onglets suggérés pour qu’ils mènent à des sites bien précis. Des dizaines d’autres fonctions de ce genre ont été ajoutées, toutes répertoriées à cette adresse.

Mode sombre et Webrender sur Windows 10

Parmi les autres changements provoqués par Firefox 68, on peut signaler l’amélioration du mode sombre qui touche désormais tout l’écran. Jusqu’ici, il ne couvrait qu’une partie de la fenêtre et ne modifiait pas la couleur des barres d’outils et de recherche.

Un dernier changement ne concerne qu’une partie spécifique des utilisateurs de Firefox, à savoir ceux disposant de Windows 10 et d’une carte graphique AMD. Ils pourront profiter du moteur graphique Webrender, qui a pour vocation d’accélérer l’affichage des contenus. Selon Mozilla, son activation se fera progressivement dans les semaines qui viennent.