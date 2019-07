C'est actuellement le meilleur casque à réduction de bruit, il est aujourd'hui à son meilleur prix chez Amazon. Le Sony WH-1000xM3 est à 298 euros.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le bon plan

Le marché du casque sans-fil haut de gamme est tenu par deux modèle phares pour le moment : le Bose QC35 II qui sera bientôt remplacé, et le Sony WH-1000xM3. Le consensus est le suivant : c’est actuellement le meilleur casque à réduction de bruit. Il passe aujourd’hui à 298 euros chez Amazon, c’est le prix le plus bas que nous ayons vu chez le e-commerçant.

Sorti à l’automne dernier, le casque à réduction de bruit a très vite été plébiscité par la critique, y compris dans le test du 1000xM3 de nos collègues de FrAndroid. Il y en a d’ailleurs plusieurs à la rédaction.

Pour faire court, vous pouvez y aller les yeux fermés.

Pour faire long, il faut savoir que le casque adopte un format circum-aural avec des oreillettes au rembourrage fort agréable sur les tempes. Il offre ainsi une bonne isolation passive. Plus léger que les modèles précédents, son design a été revu pour épouser toutes les morphologies de crâne. Cela en fait un casque très confortable que l’on peut écouter de manière prolongée avec plaisir. La réduction de bruit active est d’excellente qualité, réglable à différents niveau en fonction de la situation.

Sur la qualité audio, Sony fait un quasi sans-faute mais il faut savoir que sa signature pousse un peu les basses. Vous pourrez évidemment les réduire en passant via l’application iOS ou Android. Il prend en charge toutes les technologies Bluetooth pour offrir la meilleure qualité : LDAC, aptX HD et DSEE HX. On regrettera toutefois qu’il ne puisse pas se connecter à deux appareils simultanément, on aurait bien aimé un peu plus de souplesse pour, par exemple, passer du Bluetooth de son téléphone à celui de son ordinateur en un clin d’œil.

La surface externe des transducteurs est tactile pour contrôler votre musique ou le volume avec quelques gestes simples, et cela évite de multiplier les boutons pas toujours faciles à trouver. Son autonomie annoncée est d’environ 30h, ce que vérifie à l’usage. Il se recharge via USB-C.

Pourquoi recommande-t-on le Sony WH-1000xM3 ?

Sans doute le meilleur casque sans-fil actuellement ;

La qualité audio et de la réduction de bruit ;

Son autonomie d’une trentaine d’heures.

Le Sony WH-1000xM3 est disponible pour 298 euros sur Amazon, en noir ou argent.