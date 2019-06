Souvent imitée, jamais égalée, la Bose SoundLink Mini II a droit à une réduction de 40 euros chez Darty. Si vous cherchiez une enceinte pour les vacances, ne cherchez plus.

Le bon plan

L’offre d’enceinte portable Bluetooth est pléthorique. Dans ce brouhaha quelques marques se détachent et terme de qualité mais aucune n’a vraiment réussi à faire aussi bien que Bose avec sa SoundLink Mini II. Elle est aujourd’hui disponible à 149 euros chez Darty au lieu de 189 habituellement.

40 euros de réduction donc pour cette excellente enceinte portable qui propose l’un des meilleurs ratio taille/puissance/qualité audio du marché. En dépit de son format réduit, elle brille notamment par ses basses profondes. S’ajoute à cela un design discret et son très premium châssis en aluminium. La SoundLink Mini II a tout pour plaire, sortie en 2015 peu ont réussi à faire aussi bien depuis.

Son grand âge relatif l’empêche en revanche de profiter de toutes les dernière technologies comme l’USB-C, mais on trouve tout de même une compatibilité avec Siri et Google Assistant. Elle se connecte via Bluetooth ou une entrée jack. L’enceinte peut être appairée à deux terminaux en même temps et elle est capable de mémoriser 8 appareils. Plutôt pratique lors de vacances entre amis.

On trouvera des boutons pour le volume et changer de piste sur l’enceinte qu’une touche dédiée à Siri / Google Assistant. L’autonomie promise par la marque est de 12h et elle se recharge à 3 à 4 heure via MicroUSB, posée sur son socle inclus.

Pourquoi aime-t-on cette enceinte ?

L’une des meilleures enceintes du marché, même 4 ans plus tard

La qualité audio Bose

Les finitions très premium

La Bose SoundLink Mini II est disponible chez Darty à 149 euros au lieu de 189 dans la limite des stocks disponibles.