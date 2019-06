B&You lance une nouvelle fournée d'offres spéciales avec notamment un forfait comprenant appels/SMS/MMS illimités et 30 Go de data utilisable aussi bien en France qu'en Europe. Idéal pour vos prochaines vacances à l'étranger.

B&You, la marque sans engagement de Bouygues Telecom, propose une série de nouveaux forfaits à des tarifs très intéressants, dont une qui retient particulièrement notre attention : appels/SMS/MMS illimités et 30 Go en France et Europe pour seulement 9,99 euros mensuels.

Ça a le mérite d’être clair. Le nouveau forfait 30 Go fait exactement ce qu’il promet pour 9,99 euros par mois à vie, sans autres formes de procès : appels SMS/MMS illimités et 30 Go de data dans toute l’Europe, y compris en France forcément, ainsi que les DOM. Bouygues vous offre cette enveloppe en 4G où que vous soyez, là où certains se contentent que de 3G. Simple, efficace et toujours sans engagement.

Pour les globe-trotteurs Si vous êtes un plus gros consommateur de données et que vous voyagez régulièrement en Amérique du Nord, nous vous conseillons plutôt le forfait 50 Go dont 15 pour l’Europe et les USA/Canada à 14,99 euros par mois.

Une fois les 30 Go consommés, deux solutions s’offrent à vous. Vous pouvez soit payer votre consommation par palier de 10 euros à raison de 0,01 € par Mo en France et 0,0054 euro en Europe ; soit opter pour un débit réduit. Dans ce dernier cas, vous ne pourrez surfer qu’avec un débit de 128 Kb/s en France… et de 32 Kb/s en Europe. C’est à peu près le rythme du début des années 90, quand les modems faisaient des bruits que les moins de 20 ans n’ont jamais entendu. Il faudra alors faire votre choix dans les paramètres de votre compte Bouygues.

Le seul surcoût à prévoir au moment de l’abonnement est celui de la commande de la carte SIM triple découpe : 10 euros. Cette offre est réservée aux nouveaux abonnés, les titulaires de forfaits Sensation de Bouygues sont également exclus.

Enfin, n’oubliez pas d’appeler le 3179 pour obtenir le code RIO de votre ligne mobile si vous souhaitez conserver gratuitement votre numéro de téléphone actuel.

Pourquoi recommande-t-on ce forfait ?

30 Go de data en France ET en Europe ;

Un prix qui n’augmente pas au bout d’un an ;

Une enveloppe suffisante la plupart du temps ;

Les forfaits 30 Go pour 9,99 euros et 50 Go pour 14,99 euros par mois sont disponibles jusqu’au 25 juin.

Notez d’ailleurs que deux autres offres sont proposées par B&You : 2h/5Go et illimité/80 Go, mais elles nous semblent moins intéressantes.

Si vous avez envie de jeter un coup d’œil aux autres offres disponibles en ce moment, vous pouvez trouver le meilleur forfait mobile sans engagement pour vos besoins avec le comparateur de FrAndroid.