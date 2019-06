Les SSD sont de moins en moins chers, au point d'être bientôt en mesure de remplacer totalement les disques à plateaux. C'est le cas de ce SSD Samsung en promotion à en 178 euros.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le bon plan

Alors que les SSD de 2 To se monnayent habituellement autour de 250 euros, Amazon propose le 860 QVO 2 To de Samsung pour seulement 178 euros après application d’un coupon de réduction de 9,40 euros (déduit au moment du paiement). Les joies du SSD à prix abordable.

On pourra changer de processeur, mettre plus de RAM ou installer une nouvelle carte graphique, rien n’améliore plus la vitesse perçue de son ordinateur que de remplacer son vieux disque dur à plateaux (HDD) par un SSD. En raison de prix au Go longtemps élevés, on ne pouvait guère y installer autre chose que son système d’exploitation. À moins de 0,1 euro le Go, les SSD peuvent maintenant également servir pour le stockage de masse et ainsi réduire le temps de chargement de vos jeux ou de lancement de vos applis en plus d’accélérer le démarrage de votre ordinateur.

Le 860 QVO est un SSD au format 2,5 pouces tout à fait classique : mémoire flash V-Nand, des débits de 550 Mo/s en lecture, 520 Mo/s en écriture, 96 000 i/o par seconde et un connecteur S-ATA 3 (6Gb/s). En clair, il propose des performances dans la moyenne des SSD actuels. Rien de plus, rien de moins. Il sera toujours beaucoup plus rapide que n’importe quel disque à plateaux.

Il rentrera dans votre PS4, votre PC portable si le disque dur amovible et au format 2,5 pouces et enfin la tour de votre PC. Pour cette dernière il faudra éventuellement un adaptateur si vous n’avez que des emplacements pour disque 3,5 pouces. Rappelons enfin que les SSD sont beaucoup moins sensibles aux chocs que des HDD, ce qui prend tout son sens dans un ordinateur portable.

Pourquoi recommande-t-on ce SSD ?

2 000 000 000 000 d’octets pour vraiment pas cher ;

Un SSD sans fioriture, parfaitement dans la moyenne ;

Comme tous les SSD, il résiste bien aux chocs.

Le SSD 860 QVO 2 To de Samsung est disponible pour 178 euros après application du coupon du réduction de 9,40 euros sur Amazon. Le montant du coupon est déduit au moment du paiement.