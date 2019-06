Windows ou MacOS sont les deux systèmes d'exploitation les plus répandus mais beaucoup leur préfèrent Linux. Vous faites peut-être partie de la communauté qui l'utilise, mais savez-vous d'où vient son nom ?

Avant même de parler de son origine, il faut préciser que le nom « Linux » ne désigne pas officiellement le célèbre système d’exploitation. En réalité, il se nomme GNU Linux, la deuxième partie du nom ne faisant référence qu’à son noyau, la partie qui gère les ressources de l’ordinateur et permet aux composants de communiquer entre eux.

Le terme « GNU » vient lui d’un projet, lancé par Richard Stallman en 1983, qui avait pour objectif de créer un nouveau système d’exploitation libre de droit. Ce n’est finalement qu’en 1991 qu’il deviendra le système connu de tous grâce l’arrivée du noyau Linux.

L’histoire et les utilisateurs ne retiendront au final que le nom Linux.

Une création de Linus à partir de Minix

Pour comprendre d’où vient le nom de Linux, il faut s’intéresser à sa création. En 1991, l’étudiant finlandais Linus Torvalds ne peut pas utiliser son nouvel ordinateur comme il le souhaite à cause de la faible disponibilité des serveurs Unix (un système d’exploitation) de l’université d’Helsinki. Il décide donc de développer un noyau pour créer un système indépendant. Il s’inspire de Minix, une version réduite d’Unix créée par le professeur Andrew Tanenbaum pour que ses élèves apprennent les bases de la programmation plus rapidement.

Comme Linus Torvalds l’explique dans son livre Just for Fun, Minix n’a pas servi de source d’inspiration que pour la programmation. Au début de son projet, il nomme son noyau « Freax », soit un mélange entre le mot « freak » (insolite) et le « x » commun aux systèmes d’exploitation Unix et Minix.

Changement de nom

Alors qu’il ne s’agissait « que d’un hobby » jusqu’ici, Linus publie finalement les résultats de ses travaux sur le forum Usenet le 25 août 1991. Son système rencontre un jolie succès et il décide donc de mettre à disposition les fichiers de son noyau sur les serveurs de son université. Cette fois-ci, il porte le nom « Linux », soit le nom de son inventeur avec « x » à la place du « s ».

Ce choix ne vient pas du créateur, mais de Ari Lemke, un des administrateurs des serveurs : « Il détestait le nom Freax » explique Linus Torvalds dans son livre. « Il préférait l’autre nom que j’avais trouvé, mais que je n’utilisais pas car je le trouvais trop égoïste. » Finalement, c’est ce nom qui est aujourd’hui connu dans le monde entier.

