Ikea a plus que jamais les joueurs dans le viseur. L’été dernier, l’entreprise suédoise présentait un prototype de chaise moulée à partir des fesses de l’utilisateur. Dans un communiqué publié le 4 juin 2019, elle enchaîne en officialisant la gamme Uppkoppla. Développée en partenariat avec Unyq et Area Academy, elle permettra d’acheter des produits gaming pensés pour le confort et, à terme, l’accessibilité.

Les premiers concepts montrent des touches de clavier plus ergonomiques, un bracelet repose-poignet et un accessoire qui permet d’éviter l’emmêlement des câbles de la souris pour une meilleure précision (un ‘mouse bungy’). Les ventes démarreront en 2020, sans plus de précision sur la disponibilité exacte pour le moment.

Des produits qui s’adaptent aux besoins

Spécialiste de l’impression 3D et des vêtements prothétiques et orthétiques, Unyq apporte son savoir-faire en matière d’adaptabilité. Uppkoppla souligne la volonté de proposer des produits conçus de A à Z avec les besoins de l’utilisateur en tête. Pour ce faire, il y aura une application qui permettra de scanner les membres du corps pour une personnalisation idéale en fonction de la morphologie de tout un chacun (en plus ses goûts).

De son côté, Area Academy apporte la dimension eSport, dont les acteurs sont les premiers intéressés par ces technologies de pointe. Mais l’ambition est d’aller un peu plus loin que le simple confort des joueurs professionnels. Le but est de trouver des solutions pour celles et ceux qui souffrent d’un handicap. « C’est une opportunité unique de créer des produits qui peuvent être personnalisés pour des personnes aux besoins ciblés », explique Michael Nikolic, en charge de la création chez Ikea. On retrouve cette appétence pour l’ouverture et l’accessibilité chez Microsoft, qui commercialise depuis quelques mois une manette adaptative.

