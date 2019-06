Beaucoup s'accordent à dire que les Jabra Elite Sport sont parmi les meilleurs écouteurs True Wireless du marché. Ils sont proposés aujourd'hui à 149 euros au lieu de 199 sur Amazon, moins chers que des AirPods (et mieux).

Le bon plan

Apple a popularisé les écouteurs True Wireless avec ses AirPods, mais d’autres solutions existent et surpassent aujourd’hui le produit d’Apple. C’est par exemple le cas des Elite Sport 65t de Jabra qui tombent à 149 euros chez Amazon, contre 199 euros au moment de leur sortie.

50 euros de réduction donc pour cette paire d’intra True Wireless réputée être parmi les meilleurs du marché, si ce n’est la meilleure. Nous les utilisons régulièrement et nous pouvons en attester. Ils brillent en premier lieu par leur excellente qualité sonore, caractérisée par une signature assez neutre.

Mais ce n’est pas tout. D’abord, il y a le Bluetooth 5 pour s’appairer à plusieurs appareils et passer de l’un à l’autre en un clin d’œil. Ensuite, il y a le NFMI pour relier les écouteurs entre eux. La connexion est ainsi plus stable et la latence réduite. Enfin il y a l’autonomie : 5h environ et dans la partie de haute de ce que propose le marché.

Cette version « Active » profite enfin de petits ajouts liés à la pratique d’une activité sportive comme une certification IP56 pour résister à la sueur ou la pluie (mais pas la piscine) et la présence d’un accéléromètre pour compter notamment les foulées de votre footing.

Pourquoi recommande-t-on ces écouteurs ?

Sans doute les meilleurs True Wireless actuellement

Bluetooth et NFMI, le couple gagnant

Une autonomie supérieure à la moyenne

Les Jabra Elite Sport 65t sont disponibles sur Amazon pour 149,99 euros, uniquement en bleu.