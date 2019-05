Un internaute a reçu le Moto Z4. Problème ? Il n'a pas encore été officialisé.

Amazon n’en est pas à sa première — ni dernière — fuite. Mais, cette fois, l’enseigne a fait fort. Selon le témoignage, vidéo à l’appui, d’un membre des forums Reddit publié le 28 mai 2019, Amazon aurait malencontreusement envoyé un Moto Z4. Le hic ? Il n’a pas encore été annoncé par Motorola.

La multinationale serait donc allée un peu vite en besogne avec le smartphone que se charge de présenter son heureux propriétaire. À l’heure où nous écrivons ces lignes, le Moto Z4 a disparu du site de e-commerce. Compte tenu de cette erreur, nous devrions bientôt connaître la date de sortie du téléphone (surtout s’il est déjà en stock chez les revendeurs).

Un téléphone disponible avant… son annonce

Cette bourde permet en tout cas de confirmer les caractéristiques du Moto Z4. Le téléphone possède un écran OLED de 6,4 pouces (2340 x 1080 pixels) intégrant un capteur d’empreintes digitales (sans oublier l’encoche en forme de goutte). Il est animé par un processeur Snapdragon 675 épaulé par 4 Go de RAM. Il est livré avec un espace de stockage de 128 Go extensible jusqu’à 2 To via microSD. Pour l’autonomie, il s’en remet à une batterie de 3 600 mAh compatible avec la charge rapide (un chargeur de 15W est fourni).

Pour les photos, on retrouve un unique capteur dorsal de 48 mégapixels. À l’avant, un capteur de 25 mégapixels est chargé de sublimer les selfies. Au vu du design, le Moto Z4 sera compatible avec les Moto Mods, des modules hardware qui permettent d’ajouter/améliorer certaines fonctionnalités.

D’après la page de description toujours accessible grâce à la magie du cache, le Moto Z4 serait disponible en version Amazon. Elle intégrerait plusieurs applications développées par la multinationale (Amazon Shopping, Amazon Music…) et l’assistant vocal Alexa. Jusqu’à son retrait, le téléphone pouvait être acquis pour 499,99 dollars.