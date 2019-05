À peine arrivée à Paris, la marque de trottinettes parrainée par Usain Bolt a reçu l'interdiction d'utiliser son nom. Une décision de justice qui a poussé la société à changer d'identité en France pour devenir B Mobility.

Plus d’une semaine après leur date de lancement officielle, les trottinettes d’Usain Bolt sont enfin de retour à Paris. Le 26 mai, un nouveau compte Twitter dédié à la marque et aux utilisateurs français est apparue. Si le logo est resté le même, on note un changement important par rapport aux autres comptes de la marque : son nom est B Mobility.

Suite à une injonction envoyée le 16 mai par le tribunal de grande instance de Paris, la société parrainée par l’athlète s’était vue refuser le droit d’utiliser le nom « Bolt ». La firme a donc dû improviser et n’a conservé que le « B » et l’éclair comme symboles sur ses trottinettes.

Ce changement de nom officiel est une victoire pour la marque Bolt (anciennement Txfy) qui avait porté plainte quand B Mobility était arrivée sur le marché. La société avait en effet de quoi s’inquiéter : en plus d’avoir le même nom, la marque d’Usain Bolt est un concurrent direct sur le marché des trottinettes électriques. Le monde des véhicules en free-floating étant déjà très compétitif, Bolt ne pouvait pas se permettre de laisser son nom à un adversaire.

Une solution temporaire devenue définitive

Après la décision de justice, le directeur général de B Mobility en France, Didier Louvait déclarait : « Nous allons contester cette décision de justice. Elle est temporaire. » Un retour au nom Bolt ne semble plus être d’actualité aujourd’hui : en plus du compte Twitter, l’application, le site officiel de la marque et surtout les trottinettes portent désormais le nom B Mobility. À y regarder de plus près, il reste toutefois encore des traces de l’ancien nom sur le site, comme nous avons pu le constater.

À cause du changement d’identité, la société a déjà dû repousser le déploiement de ses engins. Il est donc difficile d’imaginer qu’elle se permettra à nouveau de retirer ses véhicules du marché dans un futur proche et qu’elle changera encore de nom.

Interrogés à propos de ce changement de nom, ni Bolt ni B Mobility n’ont fait de commentaires pour l’instant.