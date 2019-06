Jusqu’au 13 juin prochain, Udemy propose une courte période de soldes durant laquelle le prix des cours passe à 9,99 euros seulement. Parmi ces formations se trouve un excellent cours sur l’installation et les premiers pas dans Linux.

Depuis aujourd’hui et jusqu’au jeudi 13 juin prochain, tous les cours de la plateforme de formation en ligne Udemy sont soldés au prix 9,99 euros. Cette période de soldes dénommée « Learn it. Do it. » est la plus importante de la saison pour Udemy, vous ne trouverez donc pas les cours avec des prix si bas de si tôt. C’est une bonne manière de contribuer à son développement personnel en acquérant de nouvelles compétences à des coûts très intéressants.

C’est l’occasion parfaite, par exemple, pour apprendre à installer et maîtriser Linux, à comprendre comment monter des tableaux croisés dynamiques dans Excel (et se servir d’un tableur d’une manière générale) ou, pourquoi pas, s’initier aux techniques de drop shipping.

Installer et maîtriser Linux et devenir autonome

Installer Linux n’est pas la chose la plus complexe du monde à réaliser. Les tutoriels gratuits ne manquent pas sur le sujet. Mais qu’en faire une fois qu’il a été installé ? Comment utiliser l’interface ? Le Shell ? Quelles sont les commandes de bases à connaître pour retrouver ses fichiers et lancer des programmes ? Jordan Assouline, un ingénieur réseau spécialiste de Linux, revient à la fois sur des notions de base, mais aussi sur des manipulations plus avancées de Linux (avec Ubuntu 16.04LTS et Debian 9 Stretch).

Plus qu’un tuto, ce cours se veut pédagogue. Plus qu’une série de commandes à apprendre par coeur, il va vous enseigner comment Linux fonctionne, sur quelles logiques de droits d’accès et de sécurité il repose et a pour ambition de vous rendre totalement autonome sur l’OS le plus libre du monde.

Apprenez enfin à maîtriser les tableaux croisés dynamiques d’Excel (ou de Google Sheets)

Les tableurs font sûrement partie des outils les plus impressionnants en informatique. Tout le monde sait entrer quelques données et les additionner. Mais quand il s’agit d’effectuer des opérations plus complexes, il est toujours nécessaire de faire de longues recherches sur Google. Avec la certitude de ne jamais vraiment comprendre le but de la manoeuvre.

Cette formation intitulée « Apprendre et Maîtriser Excel de A à Z » va vous permettre de mieux gérer Excel, et par extension les autres tableurs du marché (Google Sheets en tête). Jean-Philippe Parein, le formateur explique tout : des bases de l’interface aux formules jusqu’à des opérations plus avancées comme les macros ou le code VBA. Complet, parfois complexe mais au moins vous saurez enfin monter des tableaux croisés dynamiques sans hésiter.

S’initier au drop shipping

Le drop shipping souffre d’une mauvaise réputation suite à des tentatives d’escroqueries plus ou moins médiatisées. Pourtant, c’est une activité commerciale tout ce qu’il y a de plus légale et potentiellement très rémunératrice. Le principe du drop shipping est relativement simple : un intermédiaire (le grossiste ou le dropshipper) met en place un site pour vendre un produit. Quand ses clients commandent sur son site, il envoie la commande à son fournisseur, qui se charge de la livraison et des stocks. C’est un intermédiaire qui a su vendre et marketer un produit à des clients et qui ne s’embarrasse pas de stocks.

Le tout consiste ici à trouver le bon produit à vendre et surtout de réussir à le marketer correctement. Frank Houbre, un professeur de marketing revient sur tous les aspects du drop shipping : le fournisseur, les bases légales, la compatibilité, mais aussi et surtout la boutique en ligne et la communication.