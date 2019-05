Le meilleur rapport qualité/prix de la gamme iPhone est encore meilleur aujourd'hui. L'iPhone XR est proposé à 699 euros chez Amazon, uniquement en bleu.

L’iPhone XR est le smartphone Apple de la saison 2018-2019 le plus abordable, il l’est encore plus chez Amazon aujourd’hui avec la version bleue 64 Go affichée à 699 euros au lieu de 855, soit une économie de plus de 150 euros. Si vous avez besoin de plus de stockage, la version 256 Go est également remisée, à 879 euros cette fois (contre 1 028 habituellement).

Sortie en même temps (à peu de chose près) que les iPhone XS, l’iPhone XR sacrifie quelques fonctionnalités que l’on pourra qualifier de non essentielles pour faire sensiblement baisser la facture. Principal changement : il utilise une dalle LCD plutôt qu’OLED, celle-ci est toutefois d’excellente facture. Il faut également faire une croix sur le 3D Touch et le double capteur photo arrière.

Pour le reste, il conserve tout ce qui fait le sel d’un iPhone à commencer par un design soigné et cette fameuse encoche dans laquelle se logent les capteurs nécessaires au fonctionnement de FaceID. L’intégration de la puce A12X Bionic que l’on trouve aussi dans ses grands frères lui offre des performances irréprochables pour profiter pleinement d’iOS 12, et prochainement d’iOS 13.

Son mono capteur de 12 mégapixels arrive à facilement capturer des clichés de très bonne qualité, qui se rapprochent facilement de ceux pris avec les modèles plus haut de gamme. Il bénéficie d’ailleurs du même traitement logiciel que ses aînés dont le Smart HDR qui a pour but de lisser l’éclairage d’une photo. Le résultat est à la hauteur de ce que l’on peut exiger d’un smartphone haut de gamme.

Pourquoi aime-t-on ce smartphone ?

La même puissance que les iPhone XS et XS Max

Des sacrifices finalement pas si dérangeants

C’est l’iPhone au meilleur rapport qualité/prix en ce moment

L’iPhone XR bleu 64 Go est aujourd’hui disponible à 699 euros sur Amazon et la version 256 Go à 879 euros.