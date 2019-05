L'un des prochains ordinateurs portables de HP, le Omen X 2S, aura la particularité d'embarquer deux écrans. Une innovation suffisante pour se démarquer de la concurrence ?

Avec son prochain PC portable destiné au jeu vidéo, HP a décidé d’innover dans un domaine inattendu. La firme a présenté le 14 mai les futurs produits de sa gamme Omen et, parmi eux, le X 2S. Cet ordinateur a une particularité facilement repérable : un second écran installé juste au-dessus du clavier. Selon HP, il s’agit là du « premier design biécran au monde. »

La société américaine est loin d’être la première à réunir deux écrans sur un ordinateur portable, le Macbook Pro 13 est déjà passé par là avec sa Touch Bar, mais le design qu’elle propose est effectivement original. Plutôt que d’intégrer une « touch bar », le Omen X 2S dispose d’un écran 1080p de 6 pouces. Les utilisateurs pourront s’en servir pour regarder des vidéos, gérer leur musique ou utiliser un système de chat.

En bref, des capacités très classiques pour un second écran de PC. En bonus, HP ajoute une fonctionnalité permettant de zoomer sur une partie de l’écran principal. Avant tout destinée aux « gamers », elle permet de sélectionner une zone spécifique, comme la carte du jeu, afin de « l’amener sur le second écran et de l’agrandir » explique HP.

Nouveauté vraiment intéressante ou simple gadget ?

Selon une interview de Joséphine Tan, la vice-présidente de la gestion des produits HP, l’idée d’un second écran vient du marché chinois (via Engadget) : « Selon un sondage mené par HP, 89 % des joueurs chinois gardent leur smartphone à côté d’eux en jouant, notamment pour parler sur WeChat ou pour écouter de la musique. » L’écran 6 pouces du Omen X 2S a donc pour but de remplacer le portable, mais est-ce vraiment dans l’intérêt des utilisateurs ? Un smartphone possède déjà la plupart de fonctions majeures du second écran, en plus de ne pas être fixé devant le clavier.

Certains joueurs se laisseront peut-être tenter par cet engin, mais cette particularité ne devrait pas révolutionner le milieu du PC « gaming ». Le produit de HP a tout de même les composants nécessaires pour devenir un bon ordinateur de jeu : un écran principal de 15,6 pouces (1920 x 1080 px), un processeur Intel Core i9 de neuvième génération et une carte graphique GeForce RTX 2070 (ou 2080 Max-Q). Si sa configuration vous intéresse ou si son deuxième écran vous a tapé dans l’œil, il faudra attendre le mois de juin et dépenser au moins 2 999 euros.