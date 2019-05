Officialisé et commercialisé depuis quelques jours en France au tarif de 99 euros, le Xiaomi Redmi Go est aujourd'hui disponible à 54 euros grâce à une vente flash sur Gearbest, soit une économie de 45 euros sur son prix d'origine.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le bon plan

Le Xiaomi Redmi Go — tournant sous Android Go — est le nouveau smartphone le plus abordable du célèbre constructeur chinois. À moins de 100 euros, il représente la solution idéale pour celles et ceux qui ont juste besoin d’accéder aux fonctionnalités basiques d’un smartphone.

Mais à 54 euros sur Gearbest, c’est tout simplement le smartphone que tout le monde devrait posséder en cas de pépin.

Ce nouveau smartphone ne propose pas l’extravagance avec une fiche technique musclée, mais simplement le fait d’être fonctionnel à un prix très abordable.

Au niveau des performances, il est propulsé par un SoC Qualcomm Snapdragon 425 couplé à 1 Go de mémoire vive seulement, ce qui est très très léger sur le papier. Cependant, Android Go — l’OS simplifié et allégé de Google pour les smartphones les plus modestes — permet à cette configuration bas de gamme de profiter d’une expérience utilisateur fluide. De plus, sa dalle LCD de 5 pouces (format 16:9) avec une simple définition HD n’alourdit en rien la fiche technique déjà très peu gourmande. Du coup, d’importantes économies d’énergie sont réalisées pour permettre à sa batterie de 3 000 mAh d’être très endurante au quotidien.

Concernant le reste de ses caractéristiques, on retrouve un appareil photo principal de 8 mégapixels, une caméra frontale de 5 mégapixels et un espace de stockage de 8 Go (extensible jusqu’à 128 Go via microSD).

Pourquoi aime-t-on ce smartphone ?

Un smartphone fonctionnel sous Android Go

Une autonomie très confortable grâce à sa fiche technique peu gourmande

Ben il est pas cher

Par le biais d’une vente flash, le Xiaomi Redmi Go est aujourd’hui disponible à 54 euros sur Gearbest, contre 99 euros depuis sa récente sortie en France.