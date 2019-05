iFixit a trouvé un nouveau point fort au Pixel 3a : le smartphone milieu de gamme n'est pas trop complexe à réparer.

Notre test fait l’éloge du Google Pixel 3a : un avis très positif qui n’est pas près de changer vu les résultats du « démontage » réalisé par iFixit. Spécialisée dans la réparation d’appareils électroniques, la plateforme de référence a donné une note de 6/10 à la réparabilité de l’appareil. Un très bon résultat quand on sait que la plupart des smartphones récents sous Android (Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy S10) tournent autour de 4/10. Seuls les iPhone d’Apple atteignent toujours cette note.

Pour arriver à ce résultat, les testeurs ont entièrement désassemblé le smartphone. Premier constat : la plupart des éléments sont simples à retirer et échanger, pour peu que le réparateur en herbe soit méticuleux. iFixit souligne notamment que la séparation entre la coque en plastique et le reste se fait sans effort : « Pas besoin de source de chaleur (pour faire fondre la colle), ce qui est rare aujourd’hui. L’adhésif spongieux permet une séparation facile. » Certaines pièces de l’appareil, comme le port USB-C ou la prise jack, sont modulables et donc tout aussi simples à enlever (et remplacer). On notera cependant que iFixit conseille de « faire attention à la myriade de câbles, faciles à endommager par accident. »

Cette facilité de réparation est positive, mais elle peut aussi mettre en avant quelques faiblesses du Google Pixel 3a. Si la coque est plus simple à retirer que la moyenne, c’est en partie grâce à son corps en plastique qui lui donne un aspect un peu cheap. L’adhésif « spongieux » est pratique pour la réparation, mais il protège mal l’intérieur du smartphone (ce qui explique l’absence de résistance à l’eau sur la fiche technique). Des problèmes plus ou moins importants selon le point de vue de l’acheteur.

Un smartphone à la durée de vie élevée

Il ne faut pas oublier que le Google Pixel 3a est un smartphone milieu de gamme. On peut donc lui pardonner ses défauts, surtout s’il est capable de survivre plus longtemps que ses concurrents. Avec les mises à jour logicielles incluses dans la gamme Pixel, c’est une belle opportunité.