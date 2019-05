Mozilla a publié une mise à jour pour Firefox afin de régler le problème des extensions apparu le 3 mai.

Les choses rentrent dans l’ordre chez Mozilla. Deux jours après l’incident qui a mis hors d’état les extensions de Firefox, à cause d’un certificat qui n’a pas été renouvelé dans les temps, une nouvelle version du navigateur web est disponible au téléchargement. Celle-ci rétablit le fonctionnement normal du logiciel et de ses modules qui permettent de le personnaliser selon ses besoins.

Hello ! We just released an update to fix this. Learn how to update Firefox here : https://t.co/3OO6P1bFm5. More information is available at https://t.co/krOGrkjbEa. Thank you for your patience. -AT

— Firefox 🔥 (@firefox) May 6, 2019