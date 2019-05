Si vous avez des problèmes avec les add-ons de Firefox en ce moment, c'est normal. Les équipes de Mozilla travaillent pour régler le problème.

Plus aucune extension ne fonctionne sur Firefox depuis ce vendredi 3 mai 2019 à minuit, ont remarqué de nombreux internautes. Le navigateur web libre a confirmé qu’il y avait un souci avec les add-ons dans un tweet officiel. Ses équipes travaillaient encore à réparer le problème ce 4 mai au matin.

So sorry for the issue we’re having with add-ons right now !

We’re working hard to fix it and will keep you updated.

— Firefox 🔥 (@firefox) May 4, 2019