Après sept ans de travail, les drones de Wing -- la filiale d'Alphabet, la maison-mère de Google -- vont pouvoir commencer à opérer aux USA.

Voilà une étape importante de passée pour Wing — mais aussi pour Alphabet, la maison-mère de Google. Au terme d’une procédure de certification pilotée par la direction de l’aviation civile américaine (FAA), l’entreprise spécialisée dans la livraison par drone a obtenu le droit d’opérer des aéronefs sans pilote à Blacksburg, une ville située dans l’État de Virginie.

C’est la première fois qu’une telle certification est accordée à une entreprise de livraison de drones, souligne la FAA dans un communiqué. « Wing a démontré que ses activités répondent aux exigences de sécurité rigoureuses de la FAA […]. Cette vérification repose sur de nombreuses données et documentations, ainsi que sur des milliers de vols sûrs effectués en Australie au cours des dernières années. »

.@USDOT Secretary Elaine L. Chao announced that the #FAA has awarded the first air carrier certificate to a #DroneDelivery company : @Wing, to begin drone delivery in #Blacksburg, #VA. Learn more at https://t.co/nRywPYiGGl. #FlySafe pic.twitter.com/WoSYhh96RV

— The FAA (@FAANews) April 23, 2019