Commercialisé à 1 028 euros sur l'Apple Store, le modèle 256 Go de l'iPhone XR est aujourd'hui disponible à 854 euros sur Amazon, soit une économie de plus de 170 euros sur le prix d'origine.

Si l’iPhone XR est le smartphone Apple le plus abordable du moment, ce n’est pas pour autant qu’on dit non à une petite promotion. Aujourd’hui, la version 256 Go est actuellement affichée au tarif du modèle 64 Go sur Amazon, soit un prix final de 854 euros (au lieu de 1 028 euros).

L’iPhone XR se veut bien différent des itérations XS et XS Max, mais il est pourtant loin d’être moins intéressant que les autres membres de sa petite famille. Son rapport qualité/prix est tout d’abord excellent et il a surtout le mérite de délivrer la même puissance que ses semblables, notamment grâce à l’intégration de la puce A12X Bionic. Avec une telle configuration sous sa coque, c’est tout simplement la promesse de profiter agréablement d’iOS 12 dans les meilleures conditions.

Évidemment, quelques sacrifices ont été nécessaires pour réduire le montant de la facture finale. Contrairement aux iPhone XS, il préfère se démarquer en reprenant la touche colorée introduite par l’iPhone 5C à son époque, avec des couleurs peu conventionnelles et attrayantes au dos du téléphone. Ensuite, les économies sont également réalisées avec le choix de l’écran. Si les grands-frères ont opté pour une dalle OLED, l’iPhone XR s’est, quant à lui, tourné vers la technologie LCD. Toutefois, son écran fait formidablement bien le travail au quotidien.

Enfin, la partie photo de l’iPhone XR n’a rien à envier — pour son prix — aux modèles les plus premium de la gamme. Son mono capteur de 12 mégapixels arrive à facilement capturer des clichés de bonne qualité. De plus, il bénéficie du même traitement logiciel que ses aînés, plus précisément avec le Smart HDR qui a pour but de lisser l’éclairage d’une photo. Bref, le résultat est clairement à la hauteur et c’est tout ce qu’on demande à un smartphone haut de gamme.

La même puissance que les iPhone XS et XS Max

Les couleurs qui changent

Des sacrifices finalement pas si dérangeants

