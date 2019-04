Facebook pourrait réintroduire certaines fonctionnalités de base de sa messagerie instantanée dans son application principale. L'entreprise réfléchit en effet à permettre à toutes ses applis de communiquer entre elles.

Après avoir fait des pieds et des mains pour détacher son outil de messagerie interne (Messenger) de sa principale application mobile, Facebook va-t-il se résoudre à faire machine arrière ? C’est ce que laissent penser des visuels partagés le 12 avril par une informaticienne, Jane Manchun Wong. Ceux-ci montrent le retour de Messenger dans l’application mobile de Facebook.

Facebook is bringing the Chats back to the app for preparing integrated messaging

Tip @Techmeme pic.twitter.com/LABK7qrk0e

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 12, 2019