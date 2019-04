Geely Auto a levé le voile sur sa berline électrique premium baptisée Geometry A.

Pour bien débuter l’année 2019, Geely Auto, actionnaire chinois de Daimler (Mercedes) et propriétaire de la marque Volvo, avait teasé une berline électrique premium destinée au marché mondial. On en sait désormais plus à son sujet via un communiqué publié le 11 avril 2019. La voiture porte le nom de Geometry A et lance une nouvelle marque.

Avec Geometry, Geely Auto entend commercialiser dix modèles 100 % électriques d’ici 2025. Cette ambition permettra au constructeur de couvrir un maximum de segments (berline, SUV, crossover…). La firme précise qu’elle aurait déjà reçu 27 000 commandes pour sa Geometry A, dont 18 000 en dehors de la Chine. Des pays comme la France et la Norvège sont cités.

Deux tailles de batterie

Geely Auto n’hésite pas à reprendre la structure des gammes Tesla. Sa Geometry A sera disponible en deux versions : autonomie standard (410 kilomètres selon le très optimiste cycle NEDC) et grande autonomie (500 kilomètres). La batterie alimente un moteur capable de fournir une puissance de 120 kW et d’avaler le 0 à 100 km/h en 8,8 secondes. Pour éliminer un peu plus l’anxiété liée à l’autonomie, Geely Auto intègre une technologie de recharge rapide (30 à 80 % remplis en 30 minutes).

Côté sécurité, la Geometry A se pare de plusieurs dispositifs pensés pour protéger le conducteur et ses passagers. Outre des détecteurs d’obstacles situés à l’avant et l’arrière, on retrouve des aides passives et actives (exemple : freinage d’urgence). Geely Auto a poussé la sécurité jusqu’à ajouter un mot de passe à la boîte à gants.

On peut également compter sur des assistances de conduite autonome de niveau 2 (régulateur de vitesse intelligent jusqu’à 150 km/h, aide au maintien de la trajectoire, alerte pour les angles morts…).

Concernant le design, Geely Auto a opté pour une approche sage avec des lignes épurées. Une philosophie que l’on retrouve dans l’habitacle, tout de même animé par un large écran.

En Chine, la Geometry A démarre à 27 750 euros (hors bonus écologique). Dans sa configuration la plus poussée, elle grimpe à 33 000 euros. Geely Auto n’a pas précisé le calendrier des premières livraisons.

