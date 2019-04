Les formats de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) sont maintenant supportés de base par Docs, la suite bureautique de Google. Il sera possible de manipuler directement les fichiers les utilisant, sans avoir besoin de les convertir avant.

Voilà une évolution qui va grandement simplifier la vie des personnes qui travaillent en ligne sur des documents Microsoft Office. Les formats de cette suite bureautique (Word, Excel, PowerPoint) sont désormais pris en charge nativement par Google Docs. En clair, cela veut dire que vous n’aurez plus besoin de les convertir pour pouvoir modifier les fichiers qui se servent de ces formats.

Les types de fichiers qui sont concernés sont les suivants : .doc, .docx et .dot pour Word, xls, .xlsx, .xlsm (fichier Excel avec macro) et .xlt pour Excel, .ppt, .pptx, .pps et .pot pour Powerpoint.

Déploiement à partir d’avril

Cette prise en charge concerne non seulement les versions commerciales de Google Docs, via G Suite, mais aussi celles pour le grand public, indique The Verge. Le déploiement de ce support démarre ce mois d’avril.

Dans les pages d’assistance de Google Docs, la firme de Mountain View décrit la procédure que l’internaute devait suivre pour manipuler des documents utilisant les fichiers d’Office. Une fois l’importation faite, l’usager pouvait soit modifier le fichier Office en mode de compatibilité Office, soit convertir le fichier au format Google Docs, Sheets ou Slides, les formats de Google.

Une fois la modification terminée, le document Google Docs, Sheets ou Slides pouvait ensuite être enregistré et exporté au format Office. Une procédure qui ajoutait inutilement quelques étapes fastidieuses, surtout dans le cadre d’un travail collaboratif. Avec cette prise en charge des types de fichiers de Microsoft Office, les internautes vont gagner en facilité d’emploi.

