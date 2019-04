Habituellement commercialisé autour des 80 euros, le disque dur externe Seagate d'une capacité de stockage de 1 To est aujourd'hui disponible à 55 euros sur Amazon, soit une économie d'environ 25 euros sur son prix d'origine.

Le bon plan

Le disque dur externe Seagate est parfait pour faire des sauvegardes grâce à sa capacité de stockage très élevée. Il est aujourd’hui disponible à 54 euros sur Amazon.

Compact (11,7 x 8 x 1,48 cm) et léger (190 g), le disque dur Seagate est à peine plus encombrant qu’un smartphone, il se glisse donc facilement dans une poche de pantalon ou dans le fond d’un sac à main.

Très simple d’utilisation, il suffit de le brancher pour qu’il soit automatiquement reconnu par un PC/Mac, et même par une console (Xbox One/PS4). Les jeux vidéo étant de plus en plus volumineux (près de 50 Go par jeu pour les plus récents d’entre eux), il n’est pas rare de devoir en supprimer quelques-uns pour en installer un autre à la place. Avec une mémoire interne limitée — couplée à une mauvaise connexion Internet selon les situations — , cela peut vite devenir problématique pour jouir de l’intégralité de sa bibliothèque vidéoludique. Un disque dur externe permet alors de conserver vos fichiers les plus lourds, sans avoir besoin de les télécharger à nouveau par la suite.

Compatible USB 3.0, le disque dur affiche une vitesse de transfert estimée à environ 625 Mb/s. Il est également autoalimenté par le port USB et supprime donc, par la même occasion, le besoin d’un branchement à une prise murale.

Pourquoi aime-t-on ce disque dur externe ?

Compact et léger pour faciliter le transport

Plug-n-Play, aussi bien sur PC/Mac que sur console

Une vitesse de transfert élevée

