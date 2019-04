Facebook a mis en place un outil qui permet de comprendre pourquoi une publication s'affiche dans notre fil d'actualités. Voici comment l'utiliser.

Vous êtes vous déjà demandé comment fonctionnait l’algorithme qui organise votre fil d’actualités sur Facebook ? Il est désormais possible de le savoir grâce à une fonctionnalité dédiée. La rédaction de Numerama a constaté la disponibilité sur certains smartphones le 5 avril. Jusqu’à présent, elle n’était pas disponible en France.

Comprendre son fil d’actualités

Cette fonctionnalité marche avec n’importe quelle publication, hors publications sponsorisées (publicités). Pour y accéder, il suffit de cliquer sur les trois petits points situés en haut à droite du statut ou de l’image. Dans le menu déroulant, sélectionnez ensuite « pourquoi est-ce que je vois cette publication ».

Des informations sont alors données. Dans notre cas, on voit un statut de la chanteuse Silly Boy Blue parce que nous avons aimé et suivons sa page depuis plusieurs mois. Facebook indique aussi que nous avons aimé ses publications plus que celles d’autres personnes avec lesquelles nous sommes en contact, et plus particulièrement ses photos.

Il est aussi possible sur l’interface de modifier ses préférences : on peut se désabonner de la page likée ou supprimer un ami, ou modifier la manière dont son fil d’actualité fonctionne, comme l’explique Facebook dans une foire aux questions.

Plus de transparence

Facebook avait officialisé la mise en place de cette option le 31 mars, mais elle ne semblait pas être disponible en France.

Ramya Sethuraman, responsable produit chez Facebook, avait expliqué : « Nous vous présentons [cette fonctionnalité] pour vous aider à mieux comprendre et à contrôler plus facilement ce que vous voyez des amis, des pages et des groupes dans votre fil d’actualités ». Elle s’était félicité de cette grande première pour le réseau social.

Une fonctionnalité similaire existe déjà pour les publicités depuis 2014. Il suffit de cliquer sur les trois petits points puis « pourquoi est-ce que je vois cette pub ». Facebook explique dans quelle catégorie d’utilisateurs il vous a classé à des fins de ciblage publicitaire. Nous sommes par exemple identifié comme parlant français, et étant une femme de moins de 49 ans qui vit ou a vécu récemment en France. Il y a deux mois, Facebook a annoncé que cet outil allait être amélioré, et davantage détaillé.

Ces efforts de transparence ne sont pas sans lien avec les scandales auxquels le réseau social doit faire face depuis un an et l’éclatement de l’affaire Cambridge Analytica. Facebook est régulièrement accusé de dérives dans l’exploitation des données personnelles. En redonnant un peu d’information aux utilisateurs, à défaut de maîtrise, l’entreprise cherche à prendre un nouveau cap.