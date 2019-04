Microsoft annonce des changements sur la façon de proposer des mises à jour pour Windows 10.

Il va y avoir du changement dans la façon dont les mises à jour sont poussées vers les ordinateurs équipés de Windows 10. D’ici la fin du mois de mai, lorsque la prochaine évolution significative du système d’exploitation sera disponible au téléchargement, il y aura de nouveaux paramètres qui permettront de reporter pendant un temps le téléchargement et l’installation de nouvelles fonctionnalités.

Précédemment, le déploiement des mises à jour était automatiquement effectué sur un appareil dès que Microsoft jugeait, sur la base des données en sa possession, que cela n’allait pas causer de dysfonctionnement. La « Windows 10 May 2019 Update » change ce processus pour laisser l’usager avoir un certain contrôle sur le tempo : il décidera du moment adéquat pour récupérer et installer le nouvel OS.

À un moment, la mise à jour arrivera quand même

Bien sûr, même après la « Windows 10 May 2019 Update », Microsoft va continuer à indiquer à sa clientèle lorsqu’une mise à jour est prête à être rapatriée et l’éditeur américain va toujours conseiller, dans sa notification , de la prendre. Par ailleurs, ces modifications n’affectent pas les correctifs de sécurité, fournis chaque mois, qui continueront à être poussés sur les ordinateurs sous Windows 10.

En outre, l’éditeur précise que cette souplesse accordée dans la récupération des mises à jour liées aux fonctionnalités a ses limites : « Windows lancera automatiquement une nouvelle mise à jour de la fonctionnalité si la version de Windows 10 arrive à la fin de la prise en charge », est-il précisé dans le billet de blog de la firme de Redmond. Pour le groupe, c’est en quelque sorte un juste milieu.

Par ailleurs, selon Microsoft, toutes les mises à jour, qu’il s’agisse des fonctionnalités ou des correctifs de sécurité, pourront être mises en pause, y compris sur la version grand public de l’OS (Windows 10 Famille). Cette mise en pause pourra s’étendre sur 35 jours, par tranche de 7 jours. Il sera donc possible de mettre une mise à jour en pause cinq fois. Il faudra ensuite la faire pour bénéficier à nouveau de ce délai.

Deux actions distinctes

Il faut bien comprendre que la possibilité de repousser une mise à jour et la faculté de la mettre en pause sont deux fonctions distinctes. Avec la « Windows 10 May 2019 Update », Microsoft va simplement pousser les patchs de sécurité. Tant que l’utilisateur ne clique pas sur « Télécharger et installer », les mises à jour pour les fonctionnalités ne seront pas récupérées .

Par contre, à partir du moment où l’usager clique dessus, il s’est en quelque sorte engagé à installer la mise à jour pour les fonctionnalités. C’est à ce moment-là qu’il pourra demander un report jusqu’à 35 jours. Notez par ailleurs que ce droit à reporter les mises à jour porte aussi sur les correctifs de sécurité. En résumé, les 35 jours, ce sont pour les mises à jour qui sont en « liste d’attente » d’installation. Vous suivez ?

De façon synthétique :

Après la Windows 10 May 2019 Update, seuls les correctifs seront déployés de façon automatique ; les mises à jour de fonctionnalités ne seront installées que sur demande de l’utilisateur ou quand le support d’une version Windows 10 prend fin.

L’utilisateur peut bénéficier d’un report de 35 jours lorsqu’il accepte d’installer une mise à jour de fonctionnalités, afin de temporiser. Il peut également le faire pour les patchs de sécurité. Cela ne concerne que ce qui est prêt à être installé.

En somme, et ce n’est pas dénué d’ironie, il faudra mettre à jour Windows 10 pour mieux contrôler… les mises à jour de Windows 10.