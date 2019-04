Pour protéger efficacement les appareils d’un même foyer, peut-on imaginer une solution capable de couvrir efficacement plusieurs appareils d’un coup ?

Aujourd’hui, installer un logiciel de protection sur un appareil ne sert plus à le protéger uniquement d’une attaque de virus. Les systèmes d’exploitation actuels offrent certes un niveau de sécurité de base, mais l’infection par un virus pour le simple plaisir de gâcher la vie de son propriétaire n’est plus le premier objectif des pirates. Ce sont désormais les données des utilisateurs – qu’elles soient bancaires ou autres – qui les intéressent. Et de ce point de vue, tout le monde n’est pas sensibilisé aux pièges du social engineering ou du phishing, pour ne citer qu’eux.

Renforcer la sécurité de ses appareils et anticiper les cybermenaces

Pour sécuriser davantage ses appareils et ses données, le mieux est encore de les protéger avec une solution de sécurité capable d’alerter l’utilisateur d’une attaque en cours. C’est ce que propose justement la solution Norton Security Deluxe, qui comprend notamment un antivirus et une protection contre les malwares sur PC, Mac, Android et iOS, pour disposer en permanence d’un véritable bouclier numérique.

La solution Norton Security Deluxe repose sur l’expertise de Norton pour protéger au mieux vos appareils. Cela passe avant tout par l’expérience de la marque en matière de détection de malware ou de cyberattaque. Les experts et ingénieurs derrière les solutions de Norton analysent en permanence les nouvelles menaces et améliorent sans cesse les moyens de protéger les appareils.

Sur PC, cela signifie une protection en temps réel contre les virus et un scan régulier des fichiers récemment téléchargés afin de ne rien laisser passer. Sur Android, l’utilisateur sera prévenu si une application présente un risque avant même qu’elle ne soit téléchargée. Il lui sera également indiqué si elle aura un impact sur la confidentialité des données ou l’autonomie du mobile.

Norton prend d’ailleurs la sécurité de ses utilisateurs très au sérieux. Un abonnement à Norton Security Deluxe donne accès à la « Promesse 100 % contre les virus ». À partir du moment où vous vous abonnez, un expert Norton est disponible pour vous aider à protéger vos appareils contre les virus, ou vous êtes remboursés (offre valable sous certaines conditions).

VPN, Password Manager : des outils additionnels pour protéger soi-même ses données

Plus qu’un antivirus efficace, Norton Security Deluxe met entre les mains de ses utilisateurs les outils dont ils ont besoin pour mieux aider à protéger leurs données et les mettre en sécurité. Il donne également accès à un utilitaire pour les mots de passe, qui est complet et pratique. Il propose un générateur de mot de passe, mais aussi un gestionnaire qui va se charger de remplacer tous les mots de passe existants par des mots de passe forts. Il va alors les retenir et les rentrer dans les formulaires d’identification à la place de l’utilisateur, qui n’aura plus qu’à retenir un unique mot de passe : celui du Password Manager lui-même.

Offert pour la première année d’abonnement dans le cadre de l’offre groupée Norton Security Deluxe avec Norton Secure VPN, la solution Norton Secure VPN permet quant à elle d’établir un réseau privé virtuel (Virtual Private Network) et de chiffrer les données envoyées et reçues sur un réseau Wi-Fi public, par exemple dans un aéroport, un lieu touristique, un café, ou un hôtel. Ces réseaux publics sont relativement faciles d’accès pour des individus mal intentionnés qui voudraient espionner le comportement et les données d’un utilisateur. Le VPN aide à protéger ces données en les chiffrant lors du transfert sur le réseau.

Jusqu’à 5 appareils protégés avec une seule solution

La solution Norton Security Deluxe est à la fois complète et efficace. Elle est également exhaustive, puisqu’elle permet de couvrir jusqu’à 5 appareils – PC, Mac, Android ou iOS –dans un seul foyer. De quoi largement couvrir un ordinateur et les différents smartphones d’une maison. Et si vous optez pour l’offre offre groupée Norton Security Deluxe avec Norton Secure VPN offert pour la première année d’abonnement, vous bénéficiez de la protection de vos données personnelles lorsque vous vous connectez à un réseau Wi-Fi public sur votre ordinateur ou appareil mobile.