Commercialisé à 399 euros sur l'Apple Store, l'Apple Watch Series 3 (GPS+4G) est aujourd'hui disponible à partir de 249 euros sur fnac.com, soit une économie de 150 euros sur son prix d'origine.

Maintenant que l’Apple Watch Series 4 est disponible sur le marché, le prix de l’ancienne version de la montre connectée a baissé. Commercialisé à 399 euros, l’Apple Watch Series 3 (GPS+4G) est aujourd’hui disponible à partir de 249 euros sur fnac.com.

Cette troisième version de l’Apple Watch conserve le design authentique et rectangulaire qui a fait le succès des modèles précédents. Plus qu’offrir un second écran aux utilisateurs d’iPhone, ce modèle compatible 4G donne la possibilité d’échanger des messages (si vous êtes patients), de répondre au téléphone, de recevoir des notifications, même si vous avez oublié votre iPhone avant de partir au travail. Notez d’ailleurs qu’elle permet même de faire des achats avec Apple Pay grâce à la puce NFC intégrée.

Elle propose de nombreuses autres fonctionnalités (accéléromètre, altimètre barométrique pour optimiser la localisation GPS, etc.) pour suivre et détecter automatiquement les activités sportives, ce qui permet de mesurer la distance parcourue, le nombre de pas, ou encore les calories que vous avez brûlées. Pensée pour le sport, la montre de la firme de Cupertino est également résistante aux éclaboussures, à la sueur, et est étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur.

La Watch Series 3 est équipée de la puce S3 d’Apple qui lui permet de naviguer de manière fluide dans l’interface, ainsi que d’utiliser les différentes applications sans ralentissement. Enfin, sa batterie de 279 mAh lui procure une autonomie de 18 heures environ.

Pourquoi recommande-t-on cette montre connectée ?

Design des Apple Watch

Son étanchéité jusqu’à 50 mètres

Une montre de référence pour les sportifs

Disponible en modèle blanc, noir ou Nike, la montre connectée Apple Watch Series 3 (GPS+4G) est aujourd’hui affiché à partir de 249 euros sur fnac.com, contre 399 euros sur l’Apple Store.

Il est important de préciser que seul l’opérateur Orange est compatible avec l’Apple Watch Series 3 GPS+Cellular.