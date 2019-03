La première itération du Microsoft Surface Laptop profite d'un déstockage et passe à 516 euros sur Amazon au lieu de 1149 euros à sa sortie.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le bon plan

Le Microsoft Surface Laptop est le premier ordinateur portable de la firme américaine. Pensé principalement pour la productivité et pour la navigation web, il se démarque notamment par un design unique grâce à son clavier recouvert d’un tissu doux en alcantara et son écran au format 3:2.

Il bénéficie aujourd’hui d’une forte baisse de prix pour sa première itération dans sa configuration initiale (i5/128 Go/4Go).

Alors que le Surface Laptop 2 est disponible depuis peu (à partir de 976 euros), la première édition de l’ultrabook de Microsoft profite d’une belle baisse de prix pour déstocker les modèles restants.

Le Surface Laptop de Microsoft est l’une des machines les plus populaires de la firme américaine, en plus d’être l’un des meilleurs ultrabook disponibles sur le marché. Elle est équipée d’un écran de 13,5 pouces avec une définition de 2256 x 1504 pixels avec une bonne luminosité et une colorimétrie presque parfaite. On retrouve également un CPU Intel i5-7200U épaulé par 4 Go de RAM et 128 Go de stockage flash. Au niveau des connectiques, on retrouve un port USB 3.0, un port mini-DisplayPort et une prise jack.

Même si ce n’est pas une bête de course, il permettra sans aucun doute d’offrir une bonne expérience pour la navigation web et la bureautique, ce qui en fait un appareil de choix pour ceux qui recherchent un ordinateur orienté productivité.

Pourquoi aime-t-on ce laptop ?

Son magnifique écran

Son autonomie supérieure à 10 heures

Son clavier confortable et silencieux

Le Surface Laptop de Microsoft (1ère génération) est disponible aujourd’hui à 516 euros sur Amazon au lieu de 1 149 euros à sa sortie.