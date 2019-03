Les trottinettes électriques en libre-service Lime ont maintenant leur propre catégorie sur Google Maps.

Grâce au partenariat entre Google et Lime, le service de trottinettes électriques est accessible depuis Google Maps à partir du lundi 4 mars. En plus des trajets « classiques » (vélo, voiture) et des services de transports (Uber, Kapten tiret du huit), l’application indique également le temps de trajet estimé en trottinette électrique. Pour être plus précis, elle prend en compte la distance de la Lime-S la plus proche et ajoute le trajet pour l’atteindre (à pieds) à celui que vous allez faire pour atteindre votre destination.

L’autre avantage de ce partenariat est l’estimation de l’argent qu’il faudra dépenser. Comme la plupart des trottinettes électriques en libre-service, les Lime demandent 1 euro pour être débloquées, puis 15 centimes par minute lors de leur utilisation. Un prix assez élevé et qui peut parfois être difficile à anticiper en fonction du trajet. L’ajout de cette estimation sur Google Maps est donc loin d’être négligeable.

De plus en plus de trott’

Le partenariat entre Google et Lime n’est pas nouveau. Il avait été annoncé le 13 décembre dernier, mais il ne concernait alors que 13 villes, dont 11 situées aux États-Unis (les deux autres en Australie et en Nouvelle-Zélande). Aujourd’hui, 80 nouvelles villes ont été ajoutées au programme, principalement au pays de l’Oncle Sam. Pour la France, trois villes sont concernées : Paris, Lyon et Marseille.

Le fait que les trottinettes en libre-service se trouvent sur Google Maps est un bon indicateur de l’importance qu’elles prennent jour après jour. On trouve désormais des dizaines de sociétés spécialisées à travers le monde et on ne peut pas faire un pas dans la rue sans croiser un de ces véhicules. Tous ces services se ressemblent plus ou moins, mais Lime commence à prendre une longueur d’avance sur ses concurrents. Ce partenariat avec Google est le témoin de la maturité de l’entreprise américaine.