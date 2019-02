Sosh propose son forfait mobile sans engagement avec 50 Go de données 4G à 9,99 euros par mois la première année, puis au tarif habituel de 24,99 euros.

Le bon plan

Jusqu’au 13 mars prochain, Sosh propose une belle baisse de prix pour son meilleur forfait mobile. Normalement à 24,99 euros par mois, le forfait avec 50 Go de données 4G passe à 9,99 euros par mois pendant les 12 premiers mois de l’abonnement.

Ce forfait mobile sans engagement donne accès aux appels, SMS, MMS illimités ainsi qu’à 50 Go de données 4G en France Métropolitaine. En choisissant Sosh, vous profitez ainsi des infrastructures du réseau d’Orange, mais à petit prix.

En souscrivant à l’offre, vous avez la possibilité de conserver votre numéro de téléphone mobile. Il suffit d’appeler le serveur vocal au 3179 pour obtenir le numéro RIO de votre ligne.

Depuis l’Europe et les DOM (inclut Andorre et la Suisse), vous profitez des appels, SMS, MMS illimités vers ces zones et vers la France tout en profitant de la même enveloppe 4G. Notez qu’au-delà des 50 Go de données 4G, le débit sera réduit jusqu’au renouvellement mensuel du forfait. Enfin, ce forfait permet également d’appeler en illimité vers les États-Unis et le Canada, ainsi que vers les fixes d’Europe.

En plus du prix du forfait, il faudra ajouter 5 euros à la première facture pour obtenir la carte SIM triple découpe.

Pourquoi aime-t-on ce forfait ?

L’infrastructure Orange à petit prix

Un forfait sans engagement

Les données 4G équivalentes depuis la France et l’étranger

Le forfait mobile sans engagement Sosh avec 50 Go de données 4G passe à 9,99 euros/mois la première année, puis à 24,99 euros. L’offre prend fin le 13 mars prochain à 9 heures du matin.