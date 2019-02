Pour travailler ou pour jouer, l'Asus Zenbook 13,3 pouces est une bonne solution. Il est aujourd'hui disponible à 759 euros sur Amazon, au lieu de 999 euros.

Le bon plan

Un ultrabook compact et performant est très agréable à utiliser au quotidien et l’Asus Zenbook 13,3 pouces répond parfaitement à ces critères. On le trouve aujourd’hui à 759 euros sur Amazon, soit une économie de 140 euros sur son prix d’origine.

L’Asus Zenbook est un ultrabook : son design lui permet d’être très fin et facilement transportable (seulement 1,7 cm d’épaisseur) — peut-être même pourrez-vous le glisser dans une poche, si vous avez la chance d’en avoir d’assez grandes.

Son écran Full HD est de bonne facture et bénéficie de bordures extrêmement fines pour optimiser le confort de lecture et apporte un certain charme visuel.

Il embarque un processeur Intel Core i7-8565U et une carte graphique Nvidia GeForce MX 150 avec 2 Go dédiés : c’est aujourd’hui une configuration qui permet de profiter d’une expérience fluide, que ce soit pour travailler avec des logiciels gourmands, pour jouer à des jeux en 3D, ou tout simplement pour naviguer sur Internet. Avec son SSD de 256 Go et ses 8 Go de mémoire vive, il se montrera très performant et pourra réaliser de nombreuses tâches pendant plusieurs années sans broncher.

Notez d’ailleurs qu’il inclut la fonction Numberpad qui transforme le pad en clavier numérique.

Pourquoi aime-t-on ce laptop ?

Un design élégant et compact

De bonnes performances pour répondre à la majorité des besoins

La fonction Numberpad

