La gamme 1000X du constructeur japonais est une véritable référence en casque audio. Le dernier modèle en date, le Sony WH-1000XM3, s'affiche aujourd'hui à 283 euros sur eBay.

Le bon plan

Dévoilé lors de l’IFA 2018, le troisième modèle de la gamme 1000X de Sony est toujours aussi efficace, voire plus que son prédécesseur, en matière de réduction de bruit. Commercialisé à 379 euros à sa sortie, le Sony WH-1000XM3 se trouve aujourd’hui à 283 euros sur eBay.

Successeur du WH-1000XM2, cette nouvelle itération du casque de Sony conserve globalement le même design qui a fait le succès du modèle précédent pour s’adapter à toutes les morphologies. Supra-auriculaire, arceau réglable, oreillettes pivotantes et coussinets à mémoire de forme : c’est tout simplement un plaisir de l’avoir sur la tête au quotidien.

Évidemment, il apporte des nouveautés plus que bienvenues. Il est plus léger, délivre un son de meilleure qualité, remplace le port micro USB par de l’USB Type-C et intègre dorénavant la fonction Google Assistant (comme le Bose QuietComfort 35 II). Il améliore également son système de réduction de bruit active (déjà très performant sur l’ancien) afin d’offrir la meilleure expérience sonore possible en fonction de votre environnement. Son mode antibruit propose alors un silence absolu avec quatre modes disponibles depuis l’application Sony Headphones (compatible iOS et Android) : marche, course, transport (dont une optimisation selon la pression atmosphérique dans un avion) et à l’arrêt.

Enfin, l’autonomie du casque Sony WH-1000XM3 est très appréciable. S’il tient près de 30 heures avec le mode réduction de bruit (et beaucoup plus sans), sa charge rapide lui permet de l’utiliser pendant environ 8 heures après seulement 15 minutes de charge.

Pourquoi aime-t-on ce casque ?

Son design toujours aussi agréable à porter

Sa réduction de bruit améliorée pour s’adapter à l’environnement extérieur

Son autonomie confortable et sa charge rapide diablement efficace

Le casque Sony WH-1000XM3 est aujourd’hui disponible à 283 euros sur eBay, contre 379 euros habituellement.