Les aspirateurs Dyson sont des références en matière d'aspirateurs sans traîneau. Néanmoins leur prix plus élevé que la concurrence est souvent dissuasif. Depuis quelques jours, il est enfin possible d'acheter des exemplaires reconditionnés grâce aux offres de Back Market.

L’aspirateur Dyson est bien souvent considéré comme ce qui se fait de mieux dans l’univers de l’entretien de la maison. En revanche, la qualité Dyson a un coût.

Pour les personnes qui ne veulent pas payer le prix fort, sachez que Back Market propose désormais une large sélection d’aspirateurs Dyson reconditionnés par des usines partenaires ou bien par Dyson directement. Ces aspirateurs sont tous garantis entre 6 mois et 2 ans. Notez également que les prix indiqués peuvent fluctuer : s’agissant de reconditionné, ils peuvent varier selon les arrivages et l’état du produit.

Retrouvez ci-dessous notre sélection des meilleures offres Dyson sur Back Market, ainsi que des explications sur les différentes gammes de la marque qui peuvent être difficiles à appréhender.

Dyson V7 Animal Extra Le Dyson V7 Animal Extra à 299 euros, reconditionné par Dyson

C’est l’un des modèles phares de la marque, puisqu’il est à la fois polyvalent et relativement accessible. Le Dyson V7 est un aspirateur-balai sans fil disposant d’une autonomie de 30 minutes, rechargeable grâce à sa station d’accueil incluse. Tous les V7 de Dyson intègrent un filtre moteur certifié HEPA, évitant ainsi à l’appareil de rejeter les poussières les plus fines comme les parasites et les allergènes. Notez que le manche des aspirateurs-balais Dyson est amovible, et que cet appareil peut donc se transformer en un clin d’oeil en aspirateur à main.

Dans la version Animal Extra ici présentée, deux brosses supplémentaires sont incluses. Elles sont conçues pour aspirer facilement les poils de vos animaux, aussi bien sur la moquette que sur le carrelage ou un canapé.

Pour qui recommande-t-on ce Dyson V7 Animal Extra ?

Pour les personnes souhaitant troquer leur encombrant aspirateur à traîneau pour quelque chose de plus compact et plus pratique. Convient parfaitement aux amoureux des animaux à poils.

Le Dyson V7 Animal Extra proposé par Back Market est reconditionné par Dyson. Il est vendu comme neuf et bénéficie du même contrôle qualité que les autres produits de la marque. Expédié directement par Dyson, il bénéficie d’une garantie jusqu’à 24 mois. Retrouvez le Dyson V7 Animal Extra au prix de 299 euros sur Back Market, contre 349 euros environ lorsqu’il est vendu neuf.

Dyson V7 Cord Free Le Dyson V7 Cord Free à 239 euros, reconditionné par Dyson

Ce Dyson V7 Cord Free est le même produit que celui présenté au-dessus, à l’exception des accessoires. Exit le kit de nettoyage pour les poils d’animaux, cet aspirateur ne contient que l’essentiel pour fonctionner. C’est-à-dire la fameuse brosse à entraînement direct, la petite brosse deux-en-un pour poussières et débris ainsi que la station de recharge murale.

Pour qui recommande-t-on ce Dyson V7 Cord Free ?

Le Dyson V7 Cord Free est idéal pour les petites et moyennes surfaces grâce à son autonomie de 30 minutes. On le conseille aussi à ceux qui ne possèdent pas d’animaux de compagnie car il n’a pas les accessoires optimaux pour se débarrasser des poils.

Ce Dyson V7 Cord Free est lui aussi reconditionné par Dyson lui-même et bénéficie des mêmes avantages que le produit présenté au-dessus. Il est disponible au prix de 239 euros, alors qu’il est actuellement vendu environ 330 euros dans sa version neuve.

Dyson V6 Up Top Le Dyson V6 Up Top à 299 euros

Le Dyson V6 est l’appareil d’entrée de gamme de la marque, mais ne vous y méprenez pas, cela reste un excellent produit. Si on le compare au modèle V7 présenté plus haut, ce Dyson V6 dispose d’un réservoir à poussières légèrement plus petit et d’une endurance inférieure de 10 minutes. En contrepartie, il est légèrement plus léger et donc plus maniable. Tout comme le V7, son manche est détachable pour devenir un aspirateur à main compact.

Ici présenté dans sa version Up Top, ce Dyson vient équipé de :

la brosse motorisée à courroie

une station de charge murale

un suceur long pour atteindre les espaces confinés

la brosse deux-en-un pour gros débris et poussières

une brosse coudée pour nettoyer en hauteur

Pour qui recommande-t-on ce Dyson V6 Up Top ?

On conseillera ce Dyson V6 principalement pour les petites surfaces ou comme appareil d’appoint, mais également aux personnes souhaitant se débarrasser de poussières inaccessibles accumulées dans les bibliothèques ou étagères par exemple.

L’aspirateur Dyson V6 Up Top est ici reconditionné par un revendeur agrée de Back Market. Garanti 6 mois, il est disponible au prix de 299 euros.

Dyson V6 Total Clean Le Dyson V6 Total Clean à 399 euros

Le Dyson V6 Total Clean est la version ultime de cette gamme V6. Il dispose de deux brosses pour le sol, une pour tapis et moquette, l’autre pour carrelage et parquet. Comptez également sur une petite brosse motorisée lorsque vous l’utilisez en aspirateur à main, idéale pour un canapé ou les sièges d’une voiture. Petit plus, un second filtre moteur norme HEPA est intégré, pour rejeter un air plus propre.

Pour qui recommande-t-on ce Dyson V6 Total Clean ?

Ce modèle est conçu pour celles et ceux qui veulent profiter de leur Dyson pour nettoyer toutes les surfaces possibles, aussi bien les sols que divers tissus. On le conseille aussi aux allergiques, grâce à son filtre plus performant que sur les autres V6.

Sur Back Market, comptez 399 euros pour la version Total Clean de ce Dyson V6, la plus complète de la gamme. Ce produit est garanti 6 mois.

Dyson Big Ball Allergy 2 Le Dyson Big Ball Allergy 2 à 279 euros

Si vous cherchez la puissance d’aspiration, alors ce Dyson Big Ball Allergy 2 est fait pour vous. Cet aspirateur à traîneau sans sac est efficace dans de nombreux domaines grâce à sa pléthore d’accessoires fournie : deux brosses différentes et complémentaires, ainsi que deux suceurs pour les endroits les plus difficiles à atteindre. Et ne vous fiez pas à son look imposant, il est très maniable et son entretien est un jeu d’enfant.

Pour qui recommande-t-on ce produit ?

Ce Dyson Big Ball Allergy 2 est un excellent appareil pour aspirer sur de plus grandes surfaces, car il fonctionne en se branchant sur la prise secteur. Il comporte également un filtre spécial, pensé pour soulager les personnes souffrant d’allergies.

Ici reconditionné par Dyson et garanti 24 mois, ce Dyson Big Ball Allergy 2 est proposé au prix de 279 euros sur Back Market.