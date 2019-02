Red Dead Redemption 2 est la petite perle vidéoludique lâchée par Rockstar Games le 26 octobre dernier. Commercialisé à 69 euros à sa sortie, il est aujourd'hui disponible à 39,99 euros sur fnac.com.

Acclamé par une bonne partie de la critique et récompensé à plusieurs reprises lors de la cérémonie des Game Awards 2018 (meilleure narration, meilleure bande-son, etc.), Red Dead Redemption 2 est un titre incontournable pour tous les propriétaires d’une PS4/PS4 Pro ou d’une Xbox One S/X. Le jeu de Rockstar Games s’affiche aujourd’hui à 39,99 euros sur fnac.com.

Après 8 longues années d’attente depuis la sortie du premier volet sur l’ancienne génération de consoles, les fans de la licence (et les nouveaux joueurs) ont pu enfin découvrir Red Dead Redemption 2. Un open-world gigantesque sur le thème du Far West, à découvrir à dos de cheval.

Lors de notre test, nous avons été plus séduits par sa direction artistique qui invite à l’extase que par son gameplay. Le titre de Rockstar Games est d’une beauté sans égal, avec une reproduction sublime des décors pour un spectacle visuel éblouissant à chaque instant. Ce constat s’intensifie sur PS4 Pro et Xbox One X et l’on peut d’ailleurs profiter sur cette dernière d’une définition en 4K native à 30 fps (contre un rendu intermédiaire en 1920 x 2160 sur la machine de Sony).

Si vous ne l’avez pas encore ajouté à votre collection, Red Dead Redemption 2 est clairement un must-have pour tous les joueurs.

Pourquoi aime-t-on ce jeu vidéo ?

Un monde ouvert immense

Une direction artistique aux petits oignons

Tout simplement un jeu incontournable

Que ce soit sur PS4 ou Xbox One, le jeu Red Dead Redemption 2 est aujourd’hui disponible à 39,99 euros sur fnac.com.