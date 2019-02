Note indicative : 4/5

Pour qui aurait envie d'ajouter Alexa chez lui sans forcément investir dans une enceinte Amazon, l'Echo Input est une alternative convaincante.

Simple à utiliser et à masquer dans son intérieur, l'Echo Input remplit sa tâche sans chercher à en faire beaucoup plus. Si on accepte ses limites, il a bel et bien les arguments suffisants pour rendre intelligent une enceinte qui ne l'était pas.