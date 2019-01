Commercialisé à 189 euros sur le Xiaomi Store, la version 32 Go du Mi A2 Lite est aujourd'hui disponible à 165 euros sur GearBest.

Le bon plan

Endurant et simple à utiliser au quotidien avec l’interface Android One, le Xiaomi Mi A2 est l’une des meilleures solutions sous la barre des 200 euros. Il est aujourd’hui proposé à 165 euros sur GearBest.

Contrairement à son grand-frère (le Mi A2), cette version Lite adopte une encoche sur la partie supérieure de son écran IPS LCD de 5,84 pouces. Un design qui a définitivement marqué l’année 2018 après l’annonce de l’iPhone X en fin d’année 2017.

Le Xiaomi Mi A2 Lite possède des caractéristiques équivalentes à son prédécesseur, le Mi A1, et c’est largement suffisant. Son SoC Qualcomm Snapdragon 625 cadencé à 2 GHz permet de profiter d’une expérience utilisateur fluide sur l’interface épurée et simplifiée d’Android One. De plus, il est désormais possible d’installer la mise à jour Android 9.0 Pie.

Son principal atout est son autonomie. Avec sa batterie de 4 000 mAh, le smartphone du constructeur chinois tient sans problème deux journées complètes, même avec une utilisation intensive.

Notez que le Mi A2 Lite est compatible avec la majorité des bandes de 4G françaises, dont la B20.

Pourquoi aime-t-on ce smartphone ?

Des performances similaires au Mi A1

Xiaomi + Android One (+Android 9.0 Pie)

Une autonomie exemplaire

Par le biais d’une vente flash, le Xiaomi Mi A2 Lite est aujourd’hui disponible à 165 euros sur GearBest, contre 189 euros sur le Xiaomi Store.