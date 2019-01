Les clients RED by SFR ne voulaient peut-être pas plus de données pour 2 € par mois... mais par défaut, RED ne leur laisse pas le choix.

Cherchant probablement à remporter de nouveau la palme d’un des services clients les plus détestés de France, SFR, via sa filiale RED sans engagement, tente une opération qui pourrait tourner au vinaigre en ce début d’année 2019. En effet, RED augmente de 10 Go l’enveloppe 4G de certains de ses ses forfaits. Une opération que l’on a pu constater chez de nombreux opérateurs, à mesure que les coûts sont maîtrisés, et qui vont dans le sens d’un geste envers le client. Sauf que RED by SFR offre ces 10 Go… contre 2 €.

La critique n’a pas tardé à se faire entendre sur les réseaux sociaux, mais RED by SFR ne s’est pas démonté, affirmant qu’il s’agissait d’une « récompense » pour « les clients fidèles ». Sans leur demander leur avis, SFR augmente le prix de leur forfait, qui leur convenait peut-être tout à fait. Est-il possible de refuser ? Oui, mais ce n’est pas l’option par défaut : vous devrez faire une action sur un mail ou un SMS qui vous a été envoyé. Si vous ne faites rien, vous consentez à payer 2 € de plus et à avoir 10 Go de plus sur votre forfait.

2 € de plus sur leur facture automatiquement, c’est bizarre, les clients ne voient pas ça comme une « récompense » @REDbySFR pic.twitter.com/xxIEPtgoFN — Stéphane Moussie (@stephmouss) January 30, 2019

Elle touche en réalité tous les forfaits, comme l’ont repéré nos confrères de FrAndroid, qui, sur une base de 2 € en plus, recevront une enveloppe de données plus importante. Il faut se rendre sur le site de SFR pour l’annuler. Si vous êtes client et que vous ne souhaitez pas payer plus cher votre forfait, jetez un œil à vos mails ou vos SMS et guettez l’arrivée du fameux cadeau. La pratique n’est malheureusement pas illégale.

Si vous souhaitez changer de forfait, n’hésitez pas à consulter notre guide mis à jour régulièrement avec les meilleures offres.