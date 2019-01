De faux artistes ont généré des dizaines de milliers d'écoutes sur Spotify. Les hackers qui les ont créé auraient gagné quelques centaines de dollars grâce à cette technique.

Ils s’appellent Bergenulo Five, DJ Bruej, Batte Night ou Doublin Night. Ces artistes cartonnent sur Spotify et pourtant, ils sont entièrement fictifs : ils ont été créés par des hackers, a confirmé la plateforme ce 25 janvier 2019. Les pirates ont corrompu des comptes utilisateurs et les ont utilisés pour faire grimper le nombre d’écoutes des faux groupes. Ils auraient ainsi réussi à gagner un peu d’argent.

C’est la BBC qui a découvert les faux groupes de musique. Le média détaille dans une enquête ce que l’on trouvait sur leurs pages artistes : une quarantaine de musiques courtes avec peu, voire pas de paroles, une couverture d’album, et une liste de titres de chansons. Ils avaient accumulé des milliers d’écoutes. Pourtant, aucune trace d’eux n’existait sur Internet ailleurs que sur Spotify. Ils n’avaient ni compte sur les réseaux sociaux, ni site, ni photos des musiciens, encore moins des dates de concerts.

Des utilisateurs et utilisatrices ont repéré dans leur historique d’écoute des musiques ces groupes. Certains étaient supposés les avoir écoutées des milliers de fois en 2018. Ils affirment pourtant qu’ils n’en ont jamais entendu parler.

My @Spotify got hacked into this year, so I've no idea who DJ Echores or Bergenulo Five are… but "The Louder I Call, The Faster It Runs" by @wyeoak is seriously special.

Highly recommended to all high jackers and account thieves everywhere. pic.twitter.com/mo9moUbSRl

— Graeme – FossilArcade (@FossilArcade) December 10, 2018