Vous avez une installation Hi-Fi que vous souhaitez rendre « intelligente » ? L'Echo Input est peut-être la solution.

Alors que Google abandonne sa solution Chromecast Audio, Amazon sort en France le 23 janvier 2019 son Echo Input. En clair, il s’agit d’un petit appareil qui se connecte à une installation audio en jack 3.5 ou en Bluetooth et la transforme en enceinte connectée. C’est en quelque sorte la réponse d’Amazon à la critique très souvent répétée, qui pointe du doigt la piètre qualité des enceintes connectées équipées d’un assistant. Pour 40 euros, Amazon vous laisse le choix de la sortie audio.

Au-delà de cela, on trouve tout ce que fait un appareil contrôlé par Alexa, des commandes vocales à la météo en passant par les pastilles d’actualité ou les applications liées. Le module comprend également un bouton pour arrêter le micro et un bouton « action » utilisé pour confirmer certaines fonctions de l’interface. Au niveau hardware, on ne trouve évidemment pas de haut parleur puisqu’il faut connecter l’Echo Input à une enceinte ou un système audio amplifié, mais bien 4 micros pour capter les commandes vocales.

On regrettera que le seul choix soit une sortie jack 3.5 mm : si Amazon visait les installations audiophiles, d’autres sorties auraient été judicieuses (RCA, optique…). Bien entendu, vous pourrez diffuser de la musique en Bluetooth sur l’Echo Input, qui sera retransmise sur l’appareil auquel il est connecté : take that, Chromecast.

Le tout petit appareil (80 mm de diamètre pour 79 grammes) est commercialisé en blanc ou en noir pour s’associer à vos meubles de la meilleure des manières. Il est prêt à être expédié.