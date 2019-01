Une université américaine s'est équipée de 25 robots livreurs pour ravitailler ses étudiants et étudiantes. Ces derniers pourront commander des repas et cafés à toute heure.

Quel étudiant n’en a pas rêvé ? Starship et Sodexo ont annoncé mardi 22 janvier qu’ils allaient proposer des livraisons par robots dans un campus. Il sera possible de s’y faire livrer 24 heures sur 24 des pizzas, cafés et donuts.

C’est à l’université George Mason située à Fairfax, aux États-Unis, que la livraison par robots à grande échelle va être testée. Une vingtaine de robots roulants est déjà arrivée sur place.

Pour se faire livrer par les robots, les étudiants et étudiantes devront commander depuis une application dédiée. On y trouve aussi bien des aliments vendus par des chaînes de restauration comme Starbucks ou le spécialiste des donuts Dunkin’, que des aliments frais. Il est aussi possible de commander des repas ou cafés de la cafétéria du campus.

Hey @GeorgeMasonU ! The robots are here 🤖 introducing your very own robot delivery fleet ! Follow @Starship_GMU for all bot updates !

⏩ Download the app to start ordering from Blaze 🍕, Dunkin’ 🍩, Starbucks ☕️ & 2nd Stop today ! https://t.co/JrTMHwqThI

— Mason Dining (@Mason_Dining) January 22, 2019