Gare aux applications GPS sur Google Play : il y a beaucoup de contrefaçons qui circulent.

Waze, Mappy, Google Maps, Coyote, TomTom… les applications de navigation par GPS ne manquent pas sur Google Play. L’offre logicielle est suffisamment variée et étoffée pour que vous trouviez chaussure à votre pied. Malheureusement, il y a aussi des chausse-trappes en nombre dans la boutique d’applications officielle d’Android. Et de toute évidence, les repérer n’est pas si simple.

C’est ce qui ressort du récent constat de Lukas Stefanko, un expert en logiciel malveillant chez Eset, une société slovaque spécialisée dans les antivirus. Sur Twitter, l’informaticien a partagé le 17 janvier ses observations sur plus de 15 applications qui prétendent fournir des services de navigation par GPS. Ensemble, ces apps ont été téléchargées plus de 50 millions de fois.

I tested over 15 fake GPS Navigation apps with over 50,000,000 installs from #GooglePlay that violate Google rules.

These apps just open Google Maps or use their API without any additional value for user, except for displaying ads.

Some of them don't even have proper app icon. pic.twitter.com/eeIFQS5IVU

— Lukas Stefanko (@LukasStefanko) January 17, 2019